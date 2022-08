Ce sont les meilleures offres sur les ordinateurs portables économiques

Malgré l’essor des téléphones et des tablettes, les ordinateurs portables restent l’un des éléments technologiques les plus utiles que vous puissiez posséder. Maintenant que nous travaillons tous à partir d’endroits autres que le bureau, plus de gens en ont besoin que jamais. Il y a toujours des affaires à trouver, même en dehors des périodes de soldes habituelles.

Il est possible d’obtenir un ordinateur portable assez solide sans dépenser beaucoup, surtout si vous êtes intelligent et que vous achetez quelque chose pendant la saison de vente en cours. Vous pouvez même obtenir des appareils Intel Core i3 avec écrans tactiles et SSD, et nous gardons constamment un œil sur les meilleurs prix.

Si votre budget est un peu plus élevé, nous vous recommandons de consulter notre tableau des ordinateurs portables au meilleur budget (moins de 500 £) ; sinon, voici une sélection de modèles à moins de 300 £ qui suffiront pour les tâches occasionnelles et vous sortiront d’une situation difficile.

Certains seront disponibles pour moins de 150 £ et occasionnellement, peut-être avec un code de bon supplémentaire, vous pourriez en obtenir un pour moins de 100 £. Soyez juste prêt pour les spécifications de base.

Nous avons également un tour d’horizon des meilleures offres globales d’ordinateurs portables, y compris des modèles plus haut de gamme. Si vous êtes prêt à acheter un modèle remis à neuf, Laptop Outlet propose plusieurs modèles Core i3 à moins de 300 £.

Meilleures offres d’ordinateurs portables à moins de 300 £

Meilleures offres d’ordinateurs portables à petit budget Code 1.2 1 De : Ordinateurs portables directs Était : 118,97 £ À présent:

79,97 £

(39 £ de réduction + Microsoft 365) Les ordinateurs portables ne sont pas vraiment moins chers que ce Coda qui est livré avec un processeur Intel Celeron et une année groupée de Microsoft 365 d’une valeur de 59,99 £. Son RRP d’origine était également de 149 £. Lenovo IdeaPad 3i 14 2 De : Currys Était : 329 £ À présent:

219 £

(110 £ de réduction) L’IdeaPad 3i est une option élégante et fiable si vous avez besoin d’un ordinateur portable Windows abordable. Il a un écran de 14 pouces et un SSD de 128 Go. Pavillon HP 14-dv0014na 3 De : HP Était : 549,98 £ À présent:

429,98 £

(120 £ de réduction) Le HP Pavillion 14 est l’un de nos ordinateurs portables abordables préférés et cette offre sur la boutique officielle en fait encore plus une bonne affaire. Différents modèles sont disponibles à partir de cette option Core i3. Asus VivoBook E510MA 4 De : Amazone Était : 209,99 £ À présent:

178,19 €

(31,80 £ de réduction + Microsoft 365) Ce Vivobook pleine grandeur est déjà bon marché et vous pouvez économiser plus de 30 £ et obtenir un abonnement d’un an à Microsoft Office 365 inclus. Une bonne affaire si jamais nous en avons vu une. Avita Liber V 14 5 De : Boîte Était : 399,99 £ À présent:

249,99 £

(150 £ de réduction) Avita n’est peut-être pas la marque d’ordinateurs portables la plus connue, mais nous avons été impressionnés par ceux que nous avons testésré. La Liber V a un processeur AMD Ryzen 3 et 256 Go pour pas beaucoup d’argent du tout. Chromebook Asus CX1400CNA 6 De : AO Était : 249 £ À présent:

149 £

(100 £ de réduction) Ce Chromebook est extrêmement bon marché et constitue un moyen abordable d’obtenir un ordinateur portable 14 pouces pour les tâches quotidiennes de base. Code 1.4 sept De : Ordinateurs portables directs Était : 159,97 £ À présent:

99,97 £

(60 £ de réduction + forfait) La garantie prolongée de 2 ans, l’ensemble Norton 360 Deluxe et Microsoft 365 inclus avec cet ordinateur portable valent presque autant que vous paierez pour l’appareil lui-même. Chromebook Asus C423NA 8 De : Amazone Était : 229,99 £ À présent:

182 £

(47,99 £ de réduction) Le C423 est un solide polyvalent, surtout à ce prix (à l’origine 229,99 £). Ce modèle Intel Celeron N3350 est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Acer Aspire 1 9 De : Currys Était : 269 £ À présent:

199 £

(70 £ de réduction) Obtenez cet Acer 14 pouces avec 128 Go de stockage et de nombreux ports pour moins de 200 £. Asus VivoBook 15 dix De : Boîte Était : 259,97 £ À présent:

179,97 £

(80 £ de réduction + Microsoft 365) Si vous avez besoin d’un ordinateur portable 15,6 pouces à bas prix, ce VivoBook 15 est très abordable et est livré avec 12 mois de Microsoft 365 pour démarrer.

Comment trouver une bonne affaire sur un ordinateur portable à petit budget

Nous passons en revue les ordinateurs portables à petit budget tout au long de l’année, et notre modèle préféré en ce moment est l’Asus E410, qui offre une excellente expérience globale, malgré les faiblesses anticipées telles qu’une faible luminosité maximale de l’écran. Alors que le SKU le plus abordable peut être récupéré directement auprès d’Asus pour 229,99 £, une version plus puissante peut être obtenue auprès de

Currysfonctionnant sur du silicium Intel Pentium, au lieu d’un chipset Celeron.

Le fait même qu’il existe différents SKU pour la plupart des gammes d’ordinateurs portables signifie que vous devez faire attention à ce que vous achetez : cet ordinateur portable que vous venez de lire dans cette critique élogieuse n’est pas nécessairement le même ordinateur portable que vous venez de trouver à un prix avantageux. . Vérifiez des éléments tels que la taille et la résolution de l’écran, le modèle de processeur, ainsi que la quantité et le type de RAM et de stockage.

Pour de nombreuses personnes, ces options moins chères seront plus que suffisantes pour leurs besoins, mais il est toujours utile d’avoir une idée de ce qu’il faut rechercher en premier lieu. De cette façon, si vous voyez une bonne affaire d’ordinateur portable que nous n’avons pas mentionnée ici, vous pourrez déterminer s’il s’agit ou non d’un bon achat.

Les éléments clés à surveiller sont le processeur, la mémoire, le type de stockage et la quantité de stockage. À moins de 300 £, il est peu probable que vous trouviez quelque chose de plus élevé qu’un processeur Intel Core i3/AMD A-series ou Ryzen 3 ; si vous trouvez un Core i5, prenez immédiatement cet ordinateur portable. Vous ne trouverez pas de meilleure offre.

Vous verrez également les processeurs Intel Pentium et Celeron répertoriés, et ce sont des options moins puissantes souvent trouvées dans les anciens modèles et Chromebooks/CloudBooks, mais toujours plus que capables si vos besoins sont basiques. Nous entendons par là que vous recherchez quelque chose qui soit bon pour les devoirs, répondre aux e-mails, naviguer sur le Web ou les médias sociaux et regarder des vidéos étranges.

Ces configurations sont livrées avec des graphiques intégrés, et vous ne devriez pas vous attendre à trouver une carte graphique dédiée à ce prix. Votre ordinateur portable sera plus que capable de lire YouTube et des films, ainsi que des jeux occasionnels, mais si vous recherchez vraiment quelque chose capable de jouer en haute fidélité, nous vous recommandons d’augmenter votre budget à 500 £ et d’opter pour un Core i5 comme le strict minimum. Nous avons ici d’autres options sur des offres d’ordinateurs portables légèrement plus chères.

À ce prix, vous trouverez probablement 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go, bien que du côté budgétaire du marché, vous trouviez souvent que le stockage à semi-conducteurs est remplacé par un disque dur mécanique traditionnel. L’avantage est plus d’espace de stockage; l’inconvénient est qu’ils sont plus lents, un peu plus bruyants et plus fragiles.

La taille de l’écran et la conception globale d’un ordinateur portable vont être des choix purement personnels. Vous trouverez tout, des écrans de 11 pouces à 15,6 pouces à ce prix ; une poignée avec des écrans Full HD (1080p), mais la plupart avec des écrans HD (720p). Les ordinateurs portables plus petits seront généralement plus facilement portables, mais il est plus facile de faire des choses sur un écran plus grand ; surtout si vous voulez regarder des vidéos, jouer à des jeux occasionnels ou travailler avec des feuilles de calcul.

Ne négligez pas les Chromebooks, avec lesquels vos enfants sont peut-être familiers depuis l’école. La différence entre ces ordinateurs portables et les ordinateurs portables Windows traditionnels réside dans le système d’exploitation qui y est installé. avec Chromebooks au lieu d’utiliser Chrome OS. Vous trouverez également CloudBooks, qui exécute Windows 10 S simplifié de Microsoft.