Ce sont les meilleures offres d’ordinateurs portables pour août 2022

Les ventes de janvier appartiennent peut-être au passé lointain, mais vous pouvez toujours obtenir de bonnes affaires sur les ordinateurs portables si vous savez où chercher et nous le savons. Qui sait, le modèle que vous attendiez sera peut-être proposé. Nous recherchons les meilleures réductions et codes de réduction pour vous faciliter la vie.

Nous avons déjà rassemblé les meilleures offres sur les modèles que nous recommandons sur la base de nos tests internes et de notre expertise de l’industrie.

Nous vous indiquerons la bonne direction ci-dessous, mais n’oubliez pas que certaines sont de simples remises tandis que d’autres nécessitent un bon ou un code – nous vous ferons savoir ce qu’elles sont. Nous avons également un tour d’horizon dédié aux meilleures offres d’ordinateurs portables à petit budget de moins de 300 £.

Meilleurs endroits pour acheter des ordinateurs portables

Vous trouverez d’excellentes offres d’ordinateurs portables sur des sites tels que :

Vous pouvez également vous adresser directement aux fabricants, tels que :

Vous pouvez trouver de nombreuses autres bonnes affaires sur tout ce qui concerne la technologie sur notre site principal d’offres. Nous faisons les courses pour que vous n’ayez pas à passer des heures à chercher le meilleur.

Meilleures offres d’ordinateurs portables en ce moment

Top 10 des offres d’ordinateurs portables Avita Liber V 14 1 De : Boîte Était : 379,99 £ À présent:

229,99 £

(150 £ de réduction) Avita n’est peut-être pas la marque d’ordinateurs portables la plus connue, mais nous avons été impressionnés par ceux que nous avons testésré. La Liber V a un processeur AMD Ryzen 3 et 256 Go pour pas beaucoup d’argent du tout. Huawei Matebook D 15 (2021) 2 De : Huawei Était : 699,99 £ À présent:

399,99 £

(300 £ de réduction) La dernière version de l’excellent MateBook D 15 a une économie décente de 300 £ avec un SSD AMD Ryzen 5 et 512 Go. C’est incroyable pour le prix et Huawei offre des réductions sur une sélection d’autres produits. Huawei MateBook 14s 3 De : Huawei Était : 1 299,99 £ À présent:

899,99 £

(400 £ de réduction) Ordinateur portable Microsoft Surface Go (2020) 4 De : JD Williams Était : 579 £ À présent:

479 £

(100 £ de réduction) C’est une excellente affaire sur le Surface Laptop Go, un excellent ordinateur portable pour les étudiants. Économisez 100 £ sur ce modèle, qui est livré avec un processeur i5 et 64 Go de stockage. Huawei MateBook 14 (2021) 5 De : Huawei Était : 949,99 £ À présent:

499,99 £

(450 £ de réduction) Une énorme réduction de 450 £ sur un excellent MateBook 14 sur la boutique officielle est une bonne affaire. Vous obtenez un Core i5, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Huawei propose également une sélection d’autres produits à prix réduits. Asus Zen Book 13 6 De : Currys Était: 899 £ À présent:

549 £

(350 £ de réduction) Il y a 350 £ de réduction sur l’excellent ZenBook 13 qui dispose d’un écran OLED, d’un Core i5, d’un SSD de 512 Go et de 32 Go de mémoire Intel Optane supplémentaire. Samsung Galaxy Livre Pro sept De : Currys Était: 799 £ À présent:

549 £

(150 £ de réduction) Le Galaxy Book Pro coûte maintenant moins de 550 £ dans cette offre de Currys. L’ordinateur portable dispose d’un processeur Intel Core i5, d’un SDD de 256 Go et d’une autonomie de 20 heures. Ordinateur portable Acer Swift 3 14 pouces (8 Go/512 Go) 8 De : Amazone Était : 649 £ À présent:

499 £

(150 £ de réduction) Si vous voulez des spécifications de premier ordre pour un prix presque budgétaire, ce Swift 3 est une excellente option. Il est livré avec un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Apple MacBook Air M1 (2020) 9 De : AO Était : 999 £ À présent:

949 £

(50 £ de réduction) Le MacBook Air avec puce M1 est désormais l’ancien modèle et dispose d’un nouveau RRP inférieur de 999 £ mais vous pouvez toujours l’obtenir moins cher que cela grâce à AO. Ce n’est pas la plus grosse remise que nous ayons vue, mais ils sont plus rares pour le matériel Apple. Lenovo Légion 5i dix De : Lenovo Était : 1 025,19 £ À présent:

800,99 £

(224,20 £ de réduction) Ce puissant ordinateur portable de jeu dispose d’un écran 120 Hz, d’un processeur Intel Core i5 et d’une carte graphique Nvidia RTX 3060. L’eCoupon ‘BACK2SCHOOL’ devrait être automatiquement appliqué et vous bénéficiez également d’un an de services Premium Care pour 1 £.

Que rechercher dans les offres d’ordinateurs portables

Il y a souvent des économies décentes sur la gamme Surface de Microsoft en ce moment, car la société essaie de déplacer les modèles Intel d’ancienne génération. La même chose est souvent vraie pour les autres marques et un appareil qui n’est que la génération précédente est encore assez nouveau pour être acheté et durera encore de nombreuses années.

Les détaillants aiment

Curry PC World,

John lewis,

Argos et

AO ont presque toujours beaucoup d’offres sur les ordinateurs portables. Avec la bonne offre, vous pourrez acheter une machine à moitié décente pour environ 300£au lieu de 500£, par exemple — pas mal.

Vous pouvez également voir des réductions sur les ordinateurs portables à petit budget, mais gardez à l’esprit que vous obtenez ce que vous payez ici – ils peuvent convenir à la navigation Web et à Netflix, mais ils seront lents et peu fiables pour tout ce qui est plus difficile que cela. C’est particulièrement vrai pour les Chromebooks, qui associent des spécifications basses à un système d’exploitation simple pour des prix abordables, mais un ensemble de fonctionnalités légèrement plus limité.

Les articles plus chers comme un Surface Pro ou les ultrabooks de HP peuvent encore coûter environ 800 £ ou plus d’un grand, mais vous pourrez peut-être économiser des centaines sur le RRP. Consultez notre tour d’horizon dédié des meilleures offres Microsoft Surface.

Les MacBook d’Apple sont un peu plus difficiles à obtenir des remises, car les offres sont rares, mais vous pouvez souvent acheter un modèle qui a un an ou deux pour moins que le RRP (et toujours obtenir d’excellentes performances), et cela vaut également toujours le détour.

Le magasin officiel remis à neuf d’Apple.

Amazon propose généralement certaines des plus grosses affaires. Si vous constatez que vous manquez

Les offres Lightning d’Amazonqui ne durent que quelques heures et proposent un stock limité, nous vous recommandons de vous inscrire à

Essai gratuit de 30 jours d’Amazon de Prime, qui vous donnera accès à des offres 30 minutes avant tout le monde.

De plus, vous bénéficierez d’une livraison gratuite le lendemain avec l’essai Prime, ainsi que d’un accès à Prime Instant Video et plus encore.

Inscrivez-vous à Prime à présent.

Guides d’achat d’ordinateurs portables

Tech Advisor propose de nombreux contenus pour vous aider à trouver votre chemin dans l’achat d’un ordinateur portable, y compris des conseils sur les périphériques et les accessoires. Nous avons mis tous ces articles en un seul endroit ici.

Si vous voulez savoir quels sont les meilleurs ordinateurs portables, consultez notre tour d’horizon dédié des meilleurs appareils, tous examinés par des experts.

Si vous ne voulez pas trop dépenser sur une machine haut de gamme, nous avons également un guide sur les meilleurs ordinateurs portables économiques de l’année. Il passe en revue ce qu’il faut rechercher en termes d’écran, de processeur, de stockage de logiciels et de mémoire, etc.

Pendant que nous parlons de budget, les étudiants voudront peut-être également consulter notre article sur les meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants et pour étudier.

Une autre option populaire maintenant hybride ordinateur portable-tablette. Nous avons également compilé un guide sur les meilleurs ordinateurs portables 2 en 1, rempli de nos avis d’experts. En termes de périphériques, nous avons également créé des guides sur les meilleurs disques SSD et les meilleures banques d’alimentation USB PD pour ordinateurs portables.

Faut-il attendre Windows 11 ?

Il n’y a pas besoin. La grande majorité du matériel Windows 10 est éligible pour une mise à niveau gratuite vers Windows 11, y compris tous les appareils mentionnés dans ce tour d’horizon. Presque tous les ordinateurs portables sortis depuis 2018 sont compatibles, ainsi que de nombreux appareils plus anciens.

Officiellement, Windows 11 sera déployé progressivement sur les appareils compatibles, le processus devant être achevé d’ici la mi-2022. Cependant, il existe un moyen simple de

obtenez la version finale dès maintenant, Microsoft fournissant les liens de téléchargement et les instructions d’installation. Tous vos fichiers et paramètres resteront intacts.

En conséquence, à condition qu’il réponde

Les exigences matérielles de Windows 11, il n’y a pas de réel inconvénient à acheter un appareil Windows 10 plutôt qu’un appareil Windows 11.

En savoir plus dans notre guide séparé :

Dois-je quand même acheter un ordinateur portable ou un PC Windows 10 ?