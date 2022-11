Ce sont les meilleures applications et jeux de Google Play de 2022

Au début du mois, Google vous a demandé de peser avec vos votes pour les meilleures applications et jeux sur Google Play. Depuis, ils ont compté les votes et partagé les nouvelles non seulement pour les applications et les jeux que vous avez jugés géniaux, mais aussi pour ceux qu’ils jugent dignes de reconnaissance.

La meilleure application globale sur Google Play pour 2022 est Rêve par Wombo, une application de fond d’écran qui utilise l’IA pour générer des œuvres d’art uniques pour votre téléphone. Si cela vous semble familier, c’est parce que Tim a écrit cette application en mars comme étant sa nouvelle préférée. C’est bien de le voir obtenir l’amour de Google.

Le meilleur jeu global, selon Google, est Apex Legends Mobile. Il a également remporté le choix des utilisateurs pour le meilleur jeu. Ce titre de bataille royale doit être l’un des rares jeux à être un énorme succès sur le bureau, puis à connaître le succès sur mobile. Bravo, EA.

Autres mentions notables sur La liste de Google sont BeReal pour la meilleure application de choix des utilisateurs, Todoist pour la meilleure application Wear OS et Pocket comme la meilleure pour les tablettes. La liste comprend également plusieurs catégories de jeux à vérifier, les meilleures applications pour la croissance personnelle, les essentiels du quotidien et quelques joyaux cachés.

Consultez la liste complète ci-dessous avec des liens vers chaque application et jeu.

Meilleure application et jeu dans l’ensemble

Meilleure application : Rêve par Wombo

Meilleur jeu: Apex Legends Mobile

Choix des utilisateurs

Meilleures applications de 2022

Idéal pour le plaisir : PetStar

Idéal pour la croissance personnelle : haleine

Meilleurs essentiels de tous les jours : Parent de la plante

Meilleurs joyaux cachés : Récupérer l’athlétisme

Meilleures applications pour de bon : L’application Stigma

Idéal pour porter : Todoist

Idéal pour les tablettes : Poche

Idéal pour les Chromebooks (nouvelle catégorie): BandLab

Les meilleurs jeux de 2022

Meilleur multijoueur : Dislyte

Meilleur ramassage et jeu : Le voyage des oiseaux en colère

Meilleures Indes : Donjons risqués

Meilleure histoire (nouvelle catégorie): Papiers s’il vous plaît

Meilleur en cours (nouvelle catégorie): Impact Genshin

Meilleur sur Play Pass (nouvelle catégorie): Très petits cauchemars

Idéal pour les tablettes : Tour de la Fantaisie

Meilleur jeu pour Chromebooks (nouvelle catégorie): Roblox