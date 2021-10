Ce sont les lieux les plus « hantés » de l’Inde

Soit vous croyez aux activités paranormales, soit vous n’y croyez pas. Quelques films d’horreur parviennent à nous faire frissonner, mais si vous ne les trouvez pas épanouissants, alors des sensations réelles répondront certainement à vos attentes. Si vous êtes un aficionado du monde paranormal, vous ne pouvez pas vous laisser convaincre par les peurs des sauts bon marché sur le grand écran. Croyez-le ou non, il existe des endroits extrêmement hantés en Inde, et leurs histoires sont tout aussi célèbres. Voici un aperçu de certains d’entre eux.

Moulins Mukesh, Bombay

Chaque Mumbaikar doit avoir entendu parler de Mukesh Mills, qui a été construit en 1870 mais a acquis une notoriété au cours du siècle dernier. Selon les rapports, une actrice est devenue une fois possédée par un esprit ici et d’une voix masculine effrayante, elle avait dit aux membres du personnel de vider l’endroit. L’actrice Bipasha Basu aurait également vécu des activités paranormales ici.

Bibliothèque nationale, Calcutta

La belle bibliothèque nationale de Kolkata, en plus de son architecture fascinante et de sa riche littérature, est également connue pour ses activités paranormales. Les gardiens de la bibliothèque ont peur de prendre des quarts de nuit.

Bloc GP, Meerut

Le complexe GP Block de Meerut est assez célèbre pour les images étranges d’hommes buvant de la bière à la lumière des bougies, ou de femmes errant sur des routes désertes. Il y a une raison pour laquelle les gens considèrent GP Block avec appréhension.

Fort de Bhangarh, Rajasthan

Le fort de Bhangarh a gagné le titre d’être le lieu le plus hanté d’Inde. Les gens ne se promènent pas près du fort après le coucher du soleil car ils croient que les esprits rôdent dans ses ruines. Le gouvernement de l’État a également interdit aux visiteurs d’entrer dans le fort après le coucher du soleil. Des avertissements stricts ont été émis dans tout l’État sur les dangers qui résident dans la structure historique.

Agrasen Ki Baoli, Delhi

Agrasen Ki Baoli est connu pour être fréquenté par les touristes le jour et les esprits la nuit. La rumeur veut que l’endroit était autrefois rempli d’eau noire, ce qui incitait les visiteurs à se dandiner jusqu’à une tombe aquatique.

Aleya Ghost Lights, Bengale occidental

Les personnes qui connaissent bien les termes paranormaux doivent être conscientes des feux follets, qui sont un phénomène principalement observé autour des marécages et des marais la nuit. Aleya Ghost Lights au Bengale occidental est l’un de ces endroits que l’on pense être hanté par l’esprit d’un pêcheur. Le motif de lumière vu dans la zone est censé être un contour de son corps jadis existant.

L’église des Trois Rois, Goa

L’histoire de cette église est bien connue des habitants. On dit qu’à l’époque, trois rois portugais se sont toujours battus pour le royaume de Goa. Enfin, l’un des trois rois a appelé les deux autres lors d’une réunion à l’endroit, qui est maintenant connu sous le nom de l’église des trois rois. Mais au lieu de parler du royaume, il les a empoisonnés. Lorsque les habitants ont découvert ce que le roi a fait, ils sont venus après lui. Au lieu d’être lynché en public, le roi s’est suicidé.

Hôtel Fern Hill

L’hôtel Fern Hill d’Ooty a acquis la réputation d’être hanté et a été fermé depuis des incidents effrayants qui ont eu lieu sur les plateaux de Raaz, comme indiqué. La chorégraphe Saroj Khan et sa troupe s’étaient installées dans l’une des pièces pour dormir la nuit lorsque quelqu’un a commencé à réorganiser les meubles dans la pièce du dessus. Les cris et les claquements étaient si forts qu’ils ne pouvaient pas dormir. Frustré par le bruit, l’un des membres de l’équipage est allé se plaindre au personnel de l’hôtel et a appris qu’il n’y avait pas d’étage au-dessus du leur.

Hôtel Raj Kirran

Cet hôtel de la station de montagne de Lonavla est bien connu pour avoir une pièce hantée juste derrière la réception dans le hall du rez-de-chaussée. Les personnes qui sont restées dans la pièce se sont plaintes de mouvements effrayants dans l’obscurité et d’une fraîcheur anormale de l’air.

Numéro de maison W3, Greater Kailash, Delhi

Cet endroit et l’histoire qui se cache derrière vous rappelleront un film d’horreur. Les habitants disent qu’il y a quelques années, un couple de personnes âgées sans défense a été assassiné de sang-froid dans leur propre maison. Depuis l’incident, la maison est tombée en ruine mais a conservé ses occupants d’origine. Les passants ont souvent entendu des rires étouffés, des murmures doux et des voix étranges provenant des ruines de temps en temps.

