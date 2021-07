Ce sont les finalistes de Top States for Business 2021

Publiée chaque année depuis 2007, à l’exception de l’année dernière au plus fort de la pandémie, l’étude Top States de cette année, qui a duré six mois, a évalué les États sur plus de paramètres que jamais auparavant, 85, dans dix catégories de compétitivité : Coût de la pratique Entreprises, Infrastructures ; Vie, santé et inclusion (anciennement qualité de vie), main-d’œuvre, économie, convivialité des affaires, accès au capital, technologie et innovation, éducation et coût de la vie.

La pandémie a changé la bataille entre les États pour les affaires et l’emploi, et la course pour devenir le meilleur État américain pour les affaires. Les finalistes de l’étude annuelle CNBC sur la compétitivité des États de cette année reflètent les forces de certains favoris éternels, mais aussi des États émergents récents et un premier top cinq qui a excellé dans des catégories qui ont pris de l’importance et évolué.

Voici les finalistes 2021 du Top State for Business in America de CNBC, ainsi que les forces et les faiblesses qui ont déterminé leurs scores et leur classement général.

Le coût des affaires comprend l’évaluation du climat fiscal des affaires d’un État, des coûts salariaux, des services publics et de l’immobilier. L’étude de cette année a examiné les incitations et les allégements fiscaux que les États offrent pour réduire les coûts des entreprises, avec un accent particulier sur les incitations ciblées vers le développement dans les communautés défavorisées.

Le Tennessee fait sa première apparition dans le top cinq, propulsé par la deuxième meilleure économie du pays (après l’Idaho) et le huitième coût le plus bas pour faire des affaires. Le coût de la pratique des affaires est la catégorie la plus pondérée en 2021, dépassant la main-d’œuvre, qui était la catégorie n°1 pendant des années.

Une quatrième place serait bonne pour la plupart des États, mais pas pour le Texas. Le résultat de cette année est le pire de tous les temps pour le quadruple Top State, qui a remporté la dernière fois en 2018.

Le Texas termine quatrième en raison de la force de sa main-d’œuvre et de son économie. Le marché du travail à la sortie de la pandémie est tendu et les États vantent agressivement la qualité de leur main-d’œuvre, maintenant l’importance de cette catégorie dans les classements annuels.

Mais le Texas a été touché cette année par des politiques qui vont à l’encontre de l’accent accru de l’étude sur l’inclusion. Le gouverneur Greg Abbott, un républicain, poursuit ces efforts dans un session spéciale qui a commencé la semaine dernière.

L’étude de cette année a réinventé la catégorie anciennement appelée Qualité de vie alors que la nation change sa façon de voir les soins de santé et se concentre sur la justice raciale et sociale. La nouvelle catégorie, Vie, santé et inclusion, comprend des mesures traditionnelles de la qualité de vie comme les taux de criminalité, les soins de santé et la qualité de l’environnement. Mais il examine également de près les ressources de soins de santé et les progrès des États pour mettre fin à la pandémie et à l’équité et à l’inclusion.

En plus du climat politique au Texas, le système de santé publique de l’État est sous-financé, il a le taux de non-assurés le plus élevé du pays et un faible taux de vaccination contre le Covid-19.