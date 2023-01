Ce sont les films les plus primés aux Oscars jamais réalisés

Les nominés pour la 95e cérémonie des Oscars ont été annoncés mardi matin, avec le succès massif d’A24 “Everything Everywhere All at Once” en tête avec 11 hochements de tête.

Le film de Michelle Yeoh a reçu des nominations dans les meilleures catégories, notamment le meilleur film, le meilleur réalisateur, la meilleure actrice, la meilleure actrice dans un second rôle et le meilleur acteur dans un second rôle.

“The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh et le film allemand “All Quiet on the Western Front” ont chacun reçu neuf nominations, dont celle du meilleur film. Pour une liste complète des nominés, voir la couverture de CNBC ici.

Les lauréats des Oscars sont désignés par le près de 10 000 membres votants de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. La meilleure image est déterminée par un vote au scrutin préférentiel – ce qui signifie que les électeurs classent les candidats du n ° 1 au n ° 10 – tandis que pour le reste des catégories, les électeurs choisissent simplement leur candidat préféré.

Les gagnants seront révélés lors de la 95e cérémonie des Oscars le dimanche 12 mars. La remise des prix sera diffusée sur ABC, Jimmy Kimmel revenant pour animer l’émission pour la troisième fois.

Bien qu’aucun record de nomination n’ait été battu – “Titanic”, “All About Eve” et “La La Land” sont tous à égalité pour la première place avec 14 nominations chacun – il est possible que l’histoire soit à égalité aux 95e Oscars.

Si “Everything Everywhere All at Once” fait table rase, il égalera “Le Seigneur des anneaux : Le retour du roi”, “Titanic” et “Ben-Hur” comme le film le plus primé aux Oscars de tous les temps.

Même s’il ne remporte pas les 11 catégories, il est possible que le film devienne le deuxième ou le troisième film le plus primé de tous les temps.

Ce sont les 15 films les plus primés aux Oscars jamais réalisés.