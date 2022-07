Ce sont les États avec les pires infrastructures américaines en 2022

Un élément clé du projet de loi bipartisan sur les infrastructures promulgué à la fin de l’année dernière par le président Biden est l’aide directe aux gouvernements des États et locaux. Cabinet de conseil McKinsey and Company estimations la loi ouvre 240 flux de financement distincts pour des choses comme les routes, les ponts, le réseau électrique et bien plus encore.

L’infrastructure est particulièrement importante maintenant, alors que la nation cherche à reconstruire et à réinventer la chaîne d’approvisionnement, et que les États cherchent un avantage dans cet effort. En conséquence, c’est un facteur majeur dans le classement CNBC de cette année des meilleurs États américains pour les affaires. Selon notre méthodologie, nous mesurons les routes, les ponts, les ports et les aéroports, ainsi que les services d’eau et d’électricité, les sites disponibles pour le développement et la durabilité.

Pour certains États, l’argent fédéral les aidera à bâtir sur leur infrastructure déjà solide. Mais pour ces États en ruine, l’argent ne peut pas arriver trop tôt.