Ce sont les entreprises CNBC Disruptor 50 2021

Dans la neuvième liste annuelle de Disruptor 50, CNBC met en évidence les entreprises privées sortant de la pandémie avec des modèles commerciaux et des taux de croissance alignés sur un rythme rapide de changement technologique.

Les investisseurs ont remarqué que les entreprises figurant sur la liste 2021 Disruptor 50 sont devenues des acteurs essentiels des transformations fondamentales de l’économie et des consommateurs. La majorité des CNBC Disruptor 50 sont déjà des entreprises d’un milliard de dollars. Trente-quatre perturbateurs sont des licornes qui ont déjà atteint ou dépassé (dans certains cas dépassé de loin) la barre de valorisation d’un milliard de dollars – 10 des entreprises figurant sur la liste de cette année valent au moins 10 milliards de dollars.

Les 50 entreprises sélectionnées à l’aide de la méthodologie exclusive Disruptor 50 ont levé plus de 72 milliards de dollars en capital-risque, selon PitchBook, pour une valorisation implicite de Disruptor 50 de plus de 388 milliards de dollars. Alors que les technologies telles que l’IA, la 5G, le cloud computing et l’Internet des objets sont essentielles pour de nombreuses entreprises figurant sur la liste 2021 Disruptor 50, les secteurs qu’elles modifient sont répandus, des services financiers aux soins de santé, en passant par la biotechnologie, l’éducation, l’alimentation, les médias, l’agriculture. et le transport.