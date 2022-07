Ce sont les endroits les plus chers pour travailler à l’étranger en 2022

Hong Kong a été nommée la ville la plus chère pour vivre et travailler à l’étranger cette année, selon un nouveau rapport qui met en évidence l’impact de la hausse du coût de la vie et de l’aggravation des tendances macroéconomiques sur le marché des expatriés.

La ville a gagné une place en Indice Mercer du coût de la vie 2022 pour reprendre la pole position après avoir été repoussé à la deuxième place en 2021 par Ashgabat, au Turkménistan. C’est la quatrième fois en cinq ans que le centre financier asiatique est classé comme l’emplacement le plus coûteux pour les travailleurs étrangers.

La résurgence de Hong Kong a été en partie due à la montée des pressions inflationnistes, qui ont fait grimper le coût de la vie dans le monde entier. Pendant ce temps, les restrictions actuelles de Covid et la volatilité politique accrue ont rendu plus coûteux la rémunération du personnel qui y est affecté, a déclaré Vince Cordova, partenaire de Mercer, à CNBC Make It.

“C’est en partie le marché immobilier”, a déclaré Cordova, notant que les logements souhaitables sont maintenant devenus plus chers, ce qui fait grimper le coût des forfaits d’expatriés.

“L’autre partie est le coût des biens et services et aussi l’incertitude politique. Les gens qui vont être là-bas devront dépenser plus pour bien vivre”, a-t-il déclaré.

La ville a perdu 13 places dans le classement de l’Economist Intelligence Unit Indice mondial de qualité de vie 2022 la semaine dernière, au milieu de ce que l’EIU a qualifié de perte de liberté politique et culturelle.

Hong Kong était la valeur aberrante asiatique dans un top cinq dominé par les villes suisses dans l’indice Mercer du coût de la vie 2022 : Zurich, la Suisse classée comme la deuxième ville la plus chère au monde pour les travailleurs étrangers, suivie de Genève (3e), Bâle (4e) et Berne (5ème).

Cordova a déclaré que c’était grâce à la force du franc suisse, qui, jusqu’à récemment, est resté stable par rapport à un dollar américain en hausse, la devise de référence dans le rapport de Mercer.