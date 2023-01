Ce sont les endroits les plus accueillants du monde pour 2023

Les destinations ont été choisies en fonction de facteurs tels que le nombre d’avis pour l’hospitalité amicale et le nombre de propriétés locatives et d’hôtels dans la région.

La Rioja, Espagne

Épire, Grèce

Oberösterreich, Autriche

Comté de Down, Royaume-Uni

Murès, Roumanie

Marlborough, Nouvelle-Zélande

Ninh Binh, Vietnam

Limón, Costa Rica

Terre-Neuve-et-Labrador, Canada

Dakota du Nord, États-Unis

L’un des endroits les plus accueillants au monde est La Rioja, en Espagne. Il se trouve dans le nord du pays et est l’une des plus grandes et des meilleures destinations viticoles d’Espagne, selon Planète seule.

La Rioja est également connue pour son architecture religieuse, y compris le Monastères Suso et Yuso, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO à San Millán de la Cogolla.

La seule destination américaine à figurer sur la liste est le Dakota du Nord. Selon le Nouvelles américaines et rapport mondial, l’État du Midwest se classe non. 14 dans le classement général des meilleurs États des États-Unis.

Le Dakota du Nord est connu pour ses Badlands, une zone de l’État qui fait maintenant partie du parc national Theodore Roosevelt de 70 000 acres et est célèbre pour le terrain accidenté qui en fait une “mauvaise terre à voyager”, selon le Service des parcs nationaux.

Limon, Costa Rica a également fait la liste de cette année. Le Costa Rica est l’un des endroits les plus heureux au monde, selon le Rapport mondial sur le bonheur.

Limon est considérée comme l’une des régions les plus vierges et les plus luxuriantes du Costa Rica. Malgré cela, la ville reste l’une des régions les moins fréquentées du pays.

