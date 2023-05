Ce sont les endroits les moins chers aux États-Unis pour acheter une maison de plage

Pour classer chaque ville, Realtor.com a regroupé ses données d’inscription pour chaque maison mise sur le marché au cours de l’année écoulée dans un rayon d’un mile d’une plage, a extrait la plus abordable en fonction du prix au pied carré et a répertorié les emplacements avec au moins 50 propriétés.

Et bien que des endroits tels que les Hamptons et Malibu ne figurent pas sur la liste, les villes balnéaires classées vont des petites communautés aux grandes villes.

Gulfport offre aux résidents un agréable mélange d’une communauté de petite ville et de la vie urbaine. Elle est devenue une plaque tournante du tourisme grâce à ses excursions de pêche et ses charters de bateaux, ainsi qu’au fait qu’elle est voisine de la ville-casino de Biloxi.

Gulfport, Mississippi, est la ville la plus abordable pour acheter une maison de plage. Il est situé à mi-chemin entre les frontières du Mississippi avec la Louisiane et l’Alabama et possède 26 miles de plage sur le golfe du Mexique.

New London, Connecticut, est une ville portuaire et possède l’une des meilleures plages publiques de l’État, Ocean Beach Park.

« New London est comme un petit bijou d’abordabilité », a déclaré Keith Turner, un prêteur hypothécaire avec Homestead Funding, à Realtor.com. « Il suffit de regarder les prix dans certaines villes près d’ici.

Mystic, Connecticut, qui n’est qu’à environ 15 minutes de route de New London, a des maisons près de la plage à vendre à plus de trois fois plus par pied carré, avec un prix d’inscription médian de 544 500 $, selon Agent immobilier.com.

New London est une ville portuaire authentique qui offre l’ambiance classique de la Nouvelle-Angleterre sans être une destination touristique trop populaire.

