En juillet, lorsque le propriétaire du Cantab, Richard Fitzgerald, a annoncé qu’il le mettait en vente après 50 ans, un hurlement de détresse est monté de ce vieux Cambridge bohème débraillé. M. Fitzgerald, connu sous le nom de Fitzy, espère trouver un nouvel acheteur pour rouvrir le lieu en été – espérons dans son style ancien et collant. – Ellen Barry

Mais si tu t’es promené là-dedans la bonne nuit, tu pourrais trouver un slam de poésie ou une soirée bluegrass ou Little Joe Cook et les thrillers. Le père de Ben Affleck y travaillait, servant des Budweisers aux postiers en congé.

Avant que Cambridge, dans le Massachusetts, ne devienne une ville en plein essor de la technologie, le Cantab était assis sur un tronçon de Massachusetts Avenue qui était vraiment sale. Le bar ne prenait que du liquide. C’était toujours collant et vous ne voudriez pas utiliser la salle de bain.

LA NOUVELLE ORLÉANS

The Cake Cafe and Bakery: Longues matins autour d’omelettes au crabe et de cupcakes.

Le samedi et le dimanche, le matin, la file d’attente passait par la porte. Les gens attendaient du pain doré, des biscuits et de la sauce, et des omelettes au crabe de la taille d’un annuaire téléphonique; vous pouvez ajouter un petit gâteau pour un dollar.

Le personnel connaissait la plupart des clients à vue, sauf pendant la saison du carnaval où les touristes affluaient. À ce moment-là, les connaisseurs avaient déjà commandé un gâteau royal, en concurrence avec les meilleurs de la ville. Il a fermé en juin. – Campbell Robertson

PITTSBURGH

The Original Hot Dog Shop: Il n’a jamais vraiment été question de hot dogs

Les avertissements concernant les frites étaient aussi légendaires que les frites elles-mêmes.

Le grand est énorme!

Commandez-le avec des amis.

Sérieusement, vous ne pouvez pas le manger vous-même.

The Original Hot Dog Shop avait «hot dog» juste là dans le nom, mais c’était les frites – parfaitement coupées, frites deux fois dans de l’huile d’arachide pour plus de croustillant, servies dans une énorme pile dans un panier en papier, avec des tasses de sauce au bœuf ou produit de fromage – dont les gens ont parlé.