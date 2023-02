Ce sont les derniers jours pour ces bonus de précommande Galaxy S23 Ultra

Le jour de lancement du Galaxy S23 Ultra et du Galaxy S23 est la semaine prochaine, si vous pouvez le croire, cela signifie donc que notre période de précommande est presque terminée. Vos chances de recevoir tous les bonus supplémentaires qui viennent pendant cette période sont sur le point de disparaître.

Donc, si vous voulez la meilleure offre Galaxy S23 Ultra (ici), il est maintenant temps de voir si vous aimez ces extras, les améliorations, les bonus et les valeurs de reprise. Pour le moment, vous pouvez toujours obtenir doubler le stockage, 150 $ de crédit à dépenser en accessoires et échange instantané rabais jusqu’à 750 $ pour le S23 Ultra et 700 $ pour la gamme S23.

Pour récapituler ce scénario, voici comment vous obtenez la meilleure offre de Samsung :

Déterminez votre valeur d’échange, car il s’agit d’une remise instantanée que vous obtenez aujourd’hui. La valeur la plus élevée pour le moment est un Galaxy Fold 4 échangé contre le Galaxy S23 Ultra – il vaut 750 $. Le Galaxy S22 Ultra en échange rapporte 500 $. Si vous voulez un Galaxy S23 +, ces deux mêmes appareils vous rapporteront respectivement 700 $ et 400 $. Doublez votre espace de stockage gratuitement. Samsung double le stockage de base à l’option suivante pour tous les appareils, les S23, S23+ et S23 Ultra. Dans l’ordre, cela vous donnerait 256 Go, 512 Go et 512 Go pour le prix de la plus petite quantité de stockage. C’est beaucoup. Crédit de 150 $ à dépenser sur les accessoires inclus. Au fur et à mesure que vous parcourez le processus d’achat d’un Galaxy S23 ou Galaxy S23 Ultra, vous franchirez une étape lors du paiement qui vous donne un crédit de 150 $ à appliquer pour Galaxy Buds ou une Galaxy Watch ou une tablette. Vous pouvez même utiliser le crédit sur un nouveau téléviseur Samsung, un aspirateur ou une barre de son. Ce crédit est susceptible de disparaître une fois les précommandes terminées.

Encore une fois, c’est la situation en ce moment alors que nous approchons de la date de lancement du 17 février. Passer une commande maintenant maximise ces bonus et vous devriez avoir votre téléphone d’ici vendredi prochain, sinon avant. Samsung expédie souvent les précommandes quelques jours plus tôt.

Voici vos liens de précommande qui vous permettront d’obtenir l’intégralité du crédit bonus de 150 $ :