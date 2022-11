Ce sont les démocrates qui pourraient remplacer Pelosi et les autres leaders parlementaires

WASHINGTON – L’annonce jeudi par la présidente Nancy Pelosi qu’elle quitterait les rangs de la direction a mis en branle un changement de génération tant attendu dans la direction des démocrates de la Chambre, avec un groupe plus jeune de législateurs prêt à prendre le relais des trois octogénaires qui ont pour années ont mené le parti à la Chambre.

Pendant deux décennies, Mme Pelosi de Californie, 82 ans, et les représentants Steny H. Hoyer du Maryland, 83 ans, le chef de la majorité à la Chambre, et James E. Clyburn de Caroline du Sud, 82 ans, le whip démocrate, sont restés au sommet de leur parti à la Chambre, gelant des dizaines de législateurs juniors ambitieux qui étaient impatients d’accéder à des rôles plus élevés. Certains ont complètement quitté la Chambre plutôt que d’attendre des années pour avoir une chance de monter, tandis que beaucoup d’autres sont restés, attendant de moins en moins patiemment le jour où Mme Pelosi se retirerait et laisserait la place à des visages plus frais.

Maintenant, la vieille garde s’en va et une nouvelle arrive.

En annonçant ses plans, Mme Pelosi a déclaré qu’il était temps pour une jeune génération de dirigeants d’émerger, et M. Hoyer a rapidement emboîté le pas, apportant son soutien au représentant Hakeem Jeffries, de New York, 52 ans, qui est largement considéré comme son plus probable. successeur à la tête du parti démocrate.

M. Clyburn, qui devrait également céder sa position au profit d’une place de rang inférieur, selon des personnes familières avec ses plans, a laissé ses intentions vagues jeudi. Mais il a souligné une nouvelle génération de dirigeants, affirmant qu’il attendait avec impatience M. Jeffries et les représentants Katherine Clark du Massachusetts, 59 ans, et Pete Aguilar de Californie, 43 ans, en tant que nouveaux meilleurs démocrates à la Chambre.