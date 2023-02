Ce sont les crédits d’impôt et les déductions que vous ne connaissez peut-être pas

De nombreux Canadiens vivent des tensions causées par l’augmentation du coût de la vie et l’inflation. Demander des crédits d’impôt peut aider à compenser le fardeau financier en remettant de l’argent supplémentaire dans votre poche.

Chaque dollar que vous pouvez économiser sur les impôts est un dollar supplémentaire qui peut être utilisé pour couvrir vos factures et payer des dépenses vitales.

Ci-dessous, je vais partager certains des principaux crédits et déductions que vous pourriez demander dans votre déclaration de revenus pour vous aider à économiser de l’argent.

Principaux crédits d’impôt et déductions du gouvernement pour cette saison fiscale

Certains crédits d’impôt sont offerts par défaut et sont automatiquement appliqués en fonction des informations que vous fournissez dans vos déclarations de revenus. Un bon exemple en est le crédit d’impôt pour la TPS/TVH, qui s’applique automatiquement en fonction du revenu de votre ménage.

Cependant, vous devez demander manuellement d’autres crédits d’impôt (comme l’Allocation canadienne pour enfants ou le crédit d’impôt pour siège social) lors de la production de vos déclarations.

1. Le crédit d’impôt pour aidant naturel

Si vous prenez soin d’un conjoint ou d’un membre de votre famille souffrant d’une déficience mentale ou physique, vous pourriez être en mesure de réclamer certaines dépenses avec le crédit canadien pour aidants naturels. Ce crédit doit être réclamé manuellement, et pour être admissible, vous devez être en mesure de prouver que vous êtes un aidant naturel pour :

Votre enfant ou petit-enfant ou celui de votre conjoint

Vos parents, grands-parents, frères et sœurs, tante, oncle, nièce ou neveu ou ceux de votre conjoint

La personne à charge doit également avoir vécu au Canada pendant l’année où vous avez demandé le crédit. Selon la personne à charge en question, vous pourriez réclamer entre 2 350 $ et 7 525 $.

2. Crédit d’impôt pour bureau à domicile (même si vous êtes un employé)

Le travail à domicile est plus courant que jamais, mais il s’accompagne également de dépenses, telles que :

Augmentation de la consommation d’énergie

Augmentation de l’utilisation des données Internet

Créer un espace bureau dédié dans votre maison

Bon nombre de ces dépenses supplémentaires peuvent être réclamées sous forme de crédit d’impôt. Vous pouvez même réclamer certaines fournitures de bureau. Voici une liste complète de ce que vous pouvez réclamer.

3. Déduction fiscale pour frais de déménagement

Déménager dans une autre province ou ville peut entraîner une foule de dépenses, telles que :

Location de camion de déménagement

Carburant

Location de box de stockage

Payer les déménageurs

Les salariés comme les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt. Il y a quelques conditions pour demander ce crédit, mais la majorité des frais de déménagement peuvent être déduits de votre déclaration de revenus.

Notez qu’il ne s’agit pas d’un crédit d’impôt que vous devez demander, mais d’une déduction pour charges fiscales que vous pouvez utiliser pour réduire vos revenus lors de votre déclaration de revenus.

4. Déduction fiscale pour perte en capital

Les marchés boursiers ont mal performé en 2022 et de nombreux Canadiens ont perdu de l’argent sur leurs investissements. La bonne nouvelle est que vous pouvez déduire ces pertes de vos autres gains en capital de l’année.

Bien que le crédit d’impôt pour perte en capital ne puisse pas être utilisé pour déduire directement votre impôt à payer, il peut réduire votre impôt à payer sur les gains en capital.

Si vous avez réduit votre impôt à payer sur les gains en capital à 0 $, vous pouvez conserver le crédit d’impôt pour perte en capital inutilisé et l’appliquer aux années futures (ou jusqu’à trois ans avant).

Pour appliquer une perte en capital à une année précédente :

Vous devez produire une modification de votre déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle vous avez subi la perte en capital.

Vous ne pouvez appliquer la perte en capital qu’à une année au cours de laquelle vous avez réalisé des gains en capital.

La perte en capital réduira le montant des gains en capital que vous avez réalisés cette année-là, ce qui pourrait entraîner une baisse de l’impôt à payer.

Pour appliquer une perte en capital à une année future :

Vous n’avez aucune démarche à faire dans l’année où vous subissez la perte en capital.

Vous pouvez utiliser la perte en capital pour compenser les gains en capital des années futures jusqu’à ce que la perte en capital soit entièrement utilisée.

Vous devez déclarer la perte en capital dans l’année où vous voulez l’utiliser pour compenser les gains en capital.

Par exemple, si vous avez vendu un bien comme une action en 2022 et que vous avez subi une perte en capital de 10 000 $, et que vous avez également vendu un bien et réalisé un gain en capital de 4 000 $, vous pouvez appliquer 4 000 $ de la perte en capital pour réduire le gain en capital à 0 $. Ensuite, vous pouvez utiliser la perte en capital restante de 6 000 $ et l’appliquer aux gains en capital des années précédentes ou futures.

5. Crédit d’impôt pour la TPS/TVH

Le crédit de taxe de vente pour la TPS/TVH est automatiquement versé aux Canadiens admissibles sur une base trimestrielle (tous les trois mois). L’admissibilité à ce crédit est basée sur votre revenu déclaré l’année d’imposition précédente et est réévaluée sur une base annuelle.

6. Allocation canadienne pour enfants (ACE)

L’ACE est un paiement mensuel émis par l’ARC aux parents ou tuteurs d’enfants de moins de 18 ans pour les aider à assumer les coûts liés à l’éducation des enfants. Le montant que vous recevrez dépend de vos revenus déclarés, de votre situation de vie et du nombre d’enfants à charge dont vous vous occupez.

Le paiement fédéral de l’ACE peut également être combiné avec des crédits d’impôt provinciaux pour enfants, ce qui peut augmenter le montant auquel vous êtes admissible.

Cette prestation doit être demandée manuellement par le biais de l’enregistrement des naissances, de votre compte Mon dossier de l’ARC ou par la poste.

Pouvez-vous transférer des crédits d’impôt à votre conjoint ou partenaire?

Astuce bonus ici : si vous avez déjà utilisé des crédits d’impôt pour réduire votre impôt à payer à 0 $, vous pourrez peut-être transférer un certain montant de vos crédits d’impôt inutilisés à votre époux ou conjoint de fait pour l’aider à réduire ses impôts. .

Cela peut être fait à l’aide du formulaire « Annexe 2 – Transfert de sommes de votre époux ou conjoint de fait ». Il est important de noter que tous les crédits d’impôt ne peuvent pas être fractionnés et que certaines restrictions s’appliquent.

Les crédits gouvernementaux ne sont souvent pas réclamés

Les Canadiens peuvent produire leur déclaration de revenus sur papier ou en ligne à l’aide d’un logiciel d’impôt homologué IMPÔTNET. Certains de ces programmes peuvent vous aider en suggérant des crédits d’impôt auxquels vous pourriez avoir droit, ce qui peut être très utile.

La réalité est que de nombreux crédits d’impôt ne sont pas réclamés et que plus de 1,4 milliard de dollars de remboursements d’impôt canadiens n’avaient toujours pas été encaissés en août 2022.

Si vous ne savez pas à quels crédits d’impôt vous pourriez avoir droit, il peut être judicieux d’envisager d’engager un comptable pour vous aider à remplir votre déclaration. Bien que votre comptable puisse facturer de l’argent à l’avance, le montant qu’il pourrait vous aider à économiser peut être beaucoup plus élevé.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



