Ce sont les coûts qui augmentent le plus rapidement pour les bénéficiaires de la sécurité sociale

Pour pouvoir vivre aussi bien des prestations de sécurité sociale qu’en 2000, les retraités d’aujourd’hui auraient besoin de 516,70 $ supplémentaires par mois, a constaté le groupe de personnes âgées non partisan.

Pourtant, la hausse des coûts signifie que les bénéficiaires ont ont perdu 36 % de leur pouvoir d’achat depuis 2000, selon une nouvelle étude de la Senior Citizens League, un groupe de personnes âgées non partisan.

Un 8,7 % d’ajustement au coût de la vie ou COLA, mettent environ 140 $ de plus par mois sur les chèques des bénéficiaires de la sécurité sociale à partir de janvier, selon estimations de l’administration de la sécurité sociale.

Les œufs sont en tête de liste des coûts à la croissance la plus rapide pour les personnes âgées depuis 2000. Les autres catégories parmi les cinq premières comprennent les médicaments sur ordonnance, le mazout, les services dentaires et les primes Medicare Part B.

La perte de pouvoir d’achat de cette année – mesurée de janvier 2000 à février 2023 – s’est améliorée par rapport à une baisse de 40% basée sur l’étude de l’année dernière. Pourtant, la perte actuelle de 36 % du pouvoir d’achat reste l’une des pertes les plus importantes enregistrées, selon le groupe.

Les COLA ont atteint en moyenne 3,4 % par an depuis 2000, tandis que les biens et services ont atteint en moyenne environ 6,2 %.

Les COLA de la sécurité sociale ont augmenté de 78 % depuis 2000, selon la Senior Citizens League. Dans le même temps, le coût des biens et services que les retraités achètent généralement a augmenté de 141,4 % au cours de cette période.

Les œufs ont également été le coût qui a augmenté le plus rapidement pour les personnes âgées au cours de l’année écoulée, sur la base de données jusqu’en février, selon la recherche. Récemment, les prix de gros des œufs ont a chuté de records au cours de l’hiver.

Les autres catégories parmi les cinq premières pour l’année comprenaient les pommes, le pain blanc, le café et les visites chez le dentiste.

« Le retraité moyen a trouvé extrêmement difficile de vivre avec ces taux d’inflation élevés », a récemment déclaré à CNBC.com David Tinsley, économiste principal au Bank of America Institute.

Une mise en garde contre un COLA record cette année est que l’argent supplémentaire pourrait entraîner des niveaux de dépenses plus élevés chez les Américains plus âgés, selon recherche de l’Institut Bank of America.

Bien que des dépenses plus élevées puissent compliquer la lutte contre une inflation plus élevée, il s’agit d’un soulagement retardé pour les Américains plus âgés, dont le COLA était inférieur à la croissance des prix en 2022.