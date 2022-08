Ce sont les couleurs dans lesquelles l’iPhone 14 Pro serait disponible

Avec le compte à rebours de l’événement spécial “Far out” très attendu de septembre, où Apple devrait annoncer l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2, la nouvelle “Apple Watch Pro” robuste et plus , les modèles factices partagés en ligne prétendent offrir un aperçu des cinq couleurs dans lesquelles les nouveaux appareils seront disponibles, y compris les nouvelles finitions bleues et violettes.

Selon les modèles, qui ont été partagés sur le site de microblogging chinois Weibo (passant par MacRumeurs), l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront disponibles dans les finitions Or, Graphite et Argent, selon la série actuelle, avec l’ajout d’une toute nouvelle finition violette et d’une option bleue mise à jour pour remplacer le Sierra Blue sur le iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Les rumeurs suggèrent depuis longtemps qu’Apple lancerait un nouvel iPhone 14 Pro violet cette année, mais aujourd’hui marque la première fois que des rumeurs prétendent qu’un iPhone 14 Pro bleu pourrait également être publié, totalisant cinq finitions pour la gamme Pro haut de gamme, ce qui est attendu être disponible en tailles d’écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

L’image montre des modèles factices et doit être prise avec une pincée de sel. Si Apple choisit de lancer l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max dans les cinq coloris, il est probable que leur ton diffère légèrement des finitions présentées sur les modèles.

Fuite RuanRui a partagé une vidéo sur Twitter provenant de Weibo montrant à quoi ressemble la nouvelle finition violette à la lumière du jour, la vidéo suggérant que la couleur du violet changera en fonction de la lumière du soleil, similaire au Sierra Blue sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

