Halloween 2023 approche à grands pas, mais les propriétaires d’animaux ont encore le temps de choisir des costumes adorables et sûrs pour leurs bébés à fourrure.

Comme les costumes pour adultes et enfants, les costumes pour animaux de compagnie peuvent être faits maison ou achetés dans les magasins et en ligne, la complexité des costumes variant considérablement d’un propriétaire d’animal participant à l’autre.

Les données recueillies par la National Retail Federation (NRF) ont révélé que les costumes de citrouille sont les plus populaires pour les animaux de compagnie aux États-Unis, avec environ 11 % des animaux dont les propriétaires les habillent avec des costumes d’Halloween et les enfilent en tenue de citrouille.

Ci-dessus, un bouledogue français habillé en citrouille est photographié lors de la parade Haute Dog Howl’oween au parc Marina Vista le 30 octobre 2022, à Long Beach, en Californie. Une nouvelle enquête révèle quels costumes d’Halloween pour chiens sont les plus populaires dans chaque État américain.

Chelsea Guglielmino/Getty Images



Citrouilles et hot-dogs

Au niveau des États, les citrouilles sont également les costumes d’Halloween pour chiens les plus populaires parmi les propriétaires d’animaux vivant en Alaska, en Californie, au Colorado, en Idaho, au Nouveau-Mexique, dans le Dakota du Sud, au Tennessee, au Texas, en Virginie et au Wisconsin, selon de nouveaux résultats de sondage partagés avec Semaine d’actualités par le site de jeux et de divertissement en ligne Casino en ligne.ca.

Les costumes de citrouille étaient également à égalité avec les costumes de diable les plus populaires en Géorgie, les fantômes du Nevada et de Virginie occidentale et les hot-dogs du New Jersey. Les costumes de hot-dog, qui, selon les données de la NRF, sont les deuxièmes plus populaires pour les animaux de compagnie au niveau national, étaient également à égalité au premier rang en Arizona (aux côtés des costumes de fantômes) et dans l’Indiana (aux côtés des costumes de sorcières). Ils sont également en tête de la liste des costumes pour chiens les plus populaires au Kentucky, au Maine et en Oklahoma.

Le sondage OnlineCasino.ca, mené le 12 octobre, a demandé à 3 000 Américains d’identifier leurs costumes d’Halloween préférés pour eux-mêmes et leurs animaux de compagnie et a ventilé ces données par État. Les sondeurs ont constaté que 47 pour cent des répondants qui avaient des animaux de compagnie ont déclaré qu’ils avaient l’intention de les mettre en costumes d’Halloween cette année.

Chauves-souris et bourdons

Après les citrouilles et les hot-dogs, les données de la NRF ont identifié les chauves-souris et les bourdons comme les troisième et quatrième costumes d’Halloween pour animaux de compagnie les plus populaires à l’échelle nationale. Les données de OnlineCasino.ca examinées par Semaine d’actualités a montré que les costumes de chauve-souris sont les plus populaires pour les chiens en Louisiane, au Massachusetts, au Minnesota, à New York et en Pennsylvanie. Les chauves-souris étaient à égalité pour le costume le plus populaire avec les super-héros du Michigan, les fantômes de l’Ohio et les bourdons de Caroline du Sud. Les bourdons étaient également liés aux dinosaures dans le Missouri et étaient plus populaires dans l’Oregon et l’Utah.

Lions, vampires et dinosaures

Les répondants au sondage du Connecticut et de Washington ont choisi les costumes de lion comme leurs favoris pour les chiens. Les costumes de vampires étaient en tête de liste dans le Wyoming, tandis que les araignées étaient les principaux choix de costumes en Caroline du Nord et à égalité avec les dinosaures au Kansas. Les costumes de dinosaures étaient également à égalité avec les costumes de Chucky dans l’Illinois et étaient le premier choix dans le Mississippi.

Fantômes et diables

Les personnes interrogées en Floride ont choisi les costumes de chiens fantômes comme leurs favoris. Les fantômes sont également à égalité pour le premier choix en Alabama aux côtés d’un costume de diable. Bien que les sondeurs aient pu identifier clairement le ou les deux meilleurs choix de costumes de chien pour la plupart des États, ils ont signalé des « données insuffisantes » dans les endroits suivants : Arkansas, Delaware, Hawaï, Iowa, Maryland, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota du Nord, Rhode Island et Vermont.

À l’approche de la saison effrayante de cette année, la NRF a prédit que les dépenses d’Halloween atteindraient un nouveau montant record de 12,2 milliards de dollars cette année. On estime que 700 millions de dollars devraient être dépensés en costumes pour animaux de compagnie.