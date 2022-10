Ce sont les Chromebooks conçus pour le cloud gaming

Google a présenté cette semaine trois nouveaux Chromebooks de trois marques différentes, chacun étant conçu pour tirer pleinement parti de la bibliothèque de jeux dans le cloud. Il y a le Acer Chromebook 516 GE (photo ci-dessus), le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip et le Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook.

Au niveau d’entrée, il y a le Chromebook IdeaPad Gaming de Lenovo. Ce Chromebook commence à seulement 399 $, mais dispose d’un écran WXQGA (2560 x 1600) avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. À l’intérieur, vous avez un processeur Intel i5, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le matériel comprend un clavier RVB à 4 zones avec une course de touche de 1,5 mm et un pavé numérique complet, ainsi qu’un emplacement microSD pour un stockage étendu. Cet IdeaPad sera disponible chez Walmart, mais le la liste n’est pas encore tout à fait en ligne.

Pour un peu plus d’argent, il y a le Chromebook 516 GE d’Acer. Cet ordinateur portable dispose d’un écran 120 Hz 16 pouces WQXGA3 (2560 x 1600) IPS à cadre étroit avec 100 % sRGB et rapport d’aspect 16:10, processeur Intel i5, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, Intel Iris Xe Graphics, prise en charge WiFi 6E, Ethernet. port, clavier RVB multizone, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités pour vous aider à diffuser vos jeux préférés. Cet appareil coûte 649 $, disponible maintenant chez Best Buy.

Pour compléter ces appareils, le Chromebook Vibe CX55 Flip d’ASUS. Disponible sur Amazone, cet ordinateur portable à 729 $ est doté d’un écran tactile Full HD 144 Hz de 15,6 pouces, d’un processeur Intel i5, de 16 Go de RAM, de 256 Go de stockage, du WiFi 6, d’un clavier de « jeu » chiclet rétroéclairé, d’un emplacement pour carte microSD et bien plus encore. Évidemment, c’est beaucoup à dépenser pour un Chromebook, mais avec toute la RAM et l’écran tactile, ce devrait être une machine Chrome assez douce si c’est votre truc.

Google offre divers avantages aux acheteurs de Chromebook, tels que des abonnements chronométrés gratuits à GeForce NOW et Amazon Luna. Cela vous permettra de démarrer sur votre chemin vers la célébrité du cloud gaming. Assurez-vous de profiter pleinement des trucs gratuits.

Le jeu en nuage est apparemment là pour rester pendant un certain temps. Je peux creuser.

// Google