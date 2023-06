Ce sont les appareils qui prendront en charge iOS 17

Apple a annoncé qu’iOS 17 supprimera la prise en charge de certains anciens modèles d’iPhone, y compris ceux qui exécutent actuellement iOS 16.

iOS 17, qui sera disponible à l’automne, propose un large éventail d’améliorations à venir sur iPhone, y compris des mises à niveau sur le téléphone, l’application, FaceTime et Messages, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, une toute nouvelle application Journal, StandBy, une nouvelle façon pour afficher des informations d’un coup d’œil lorsque l’iPhone est posé et en charge, et plus encore.

Dans une mise à jour de son site Web, Apple a annoncé qu’iOS 17 sera compatible avec l’iPhone Xs et les versions ultérieures, abandonnant la prise en charge de l’iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone X et iPhone XR qui étaient compatibles avec iOS 16 annoncé l’année dernière.