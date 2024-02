Ce sont les 6 types de noix les plus sains, selon une diététiste

Les noix sont l’une des meilleures sources de graisses végétales saines. C’est une collation satisfaisante qui est bonne pour le cœur et le cerveau, mais toutes les noix n’ont pas le même profil nutritionnel. Certains sont plus riches en protéines et d’autres contiennent certains micronutriments qui les font briller.

Que vous les mangiez par poignées, que vous en jetiez quelques-unes sur une salade, que vous utilisiez des noix concassées pour enrober une protéine comme le saumon ou que vous aimiez les beurre de noisette, vous pouvez être assuré que toutes les noix sont bonnes pour vous. Mais les professionnels de la nutrition s’accordent à dire que ces noix se démarquent des autres.

Amandes

Amandes sont l’une des noix les plus riches en protéines, avec 6 grammes par once. Ils sont riches en fibres, en magnésium et en vitamine E, des nutriments qui jouent un rôle dans la digestion, la santé cardiaque et la santé de la peau. Les graisses insaturées saines contenues dans les amandes sont bonnes pour le cœur et aident au contrôle de la glycémie.

La combinaison de protéines, de fibres et de graisses saines fait des amandes une collation nourrissante à tout moment de la journée. Et une portion de 1 once équivaut à environ 23 amandes, ce qui est plus que beaucoup d’autres noix. Les amandes sont un ajout croquant et riche à salades et des pâtes.

Noix

“(Les noix) sont une excellente source végétale d’acides gras oméga-3, qui peuvent favoriser une tension artérielle, un taux de cholestérol et de triglycérides sains”, explique Anne Danahy, une diététiste professionnelle basée à Scottsdale, spécialisée dans le vieillissement en bonne santé et la diète méditerranéenne. Plus précisément, Michelle Routhenstein, diététiste en cardiologie préventive à EntièrementNourished.com dit que les noix sont riches en acide aminé L-arginine ainsi qu’en ALA (un type d’oméga-3), qui soutiennent tous deux la santé cardiovasculaire en améliorant la fonction des vaisseaux sanguins, en réduisant l’inflammation et en abaissant la tension artérielle.

“Les noix sont également excellentes pour votre microbiome intestinal car elles contiennent des composés qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques”, explique Danahy. Des chercheurs explorent également les moyens par lesquels les noix pourraient contribuer à réduire le risque de cancer colorectal.

Une once de noix équivaut à environ 14 noix et contient 185 calories, 4 grammes de protéines, 2 grammes de fibres et une bonne source de magnésium. «J’aime préparer des dattes farcies aux noix en retirant simplement les noyaux des dattes et en les remplissant de noix entières, créant ainsi une délicieuse combinaison de noisette et de douceur pour le dessert», explique Routhenstein. Ou vous pouvez les utiliser comme garniture de remplissage sur un salade simple.

Noix du Brésil

Noix du Brésil ne sont certainement pas aussi populaires que la plupart des autres noix de la liste, mais manger seulement deux de ces grosses noix présente de grands avantages. Les noix du Brésil fournissent plus du double de la dose quotidienne de sélénium, un oligo-élément qui joue un rôle dans la fonction thyroïdienne, la synthèse de l’ADN et les processus anti-inflammatoires. Beaucoup de gens ne pensent pas à leur apport en sélénium, cela vaut donc la peine de commencer votre journée avec deux noix du Brésil.

Pistaches

Les pistaches sont une autre noix riche en protéines avec 6 grammes par once. Ces noix vertes contiennent également beaucoup de vitamines B et 3 grammes de fibres par portion. Et voici un fait amusant : les pistaches tirent leur teinte verte de deux composés végétaux – la lutéine et la zéaxanthine – qui ont été associés à la santé des yeux et du cerveau. Ces antioxydants combattent également l’inflammation dans le corps.

Une portion d’une once de pistaches équivaut à environ 49 noix, alors n’hésitez pas à en grignoter quelques poignées. Ou mélangez-les pour obtenir un savoureux trempette verte fouettée à la feta.

noix de pécan

“noix de pécan sont si uniques et polyvalents, et cela me peine que tant de gens ne les utilisent pas pour autre chose que les tartes de Thanksgiving et les biscuits des Fêtes », déclare Christine Byrne, diététiste et propriétaire de Ruby Oak Nutrition à Raleigh, Caroline du Nord. Comme la plupart des noix de cette liste, les noix de pécan sont riches en graisses insaturées et bonnes pour le cœur.

“Dans une petite étude de quatre semaines chez les personnes âgées, la consommation quotidienne de noix de pécan était liée à des taux de cholestérol plus sains, ce qui, selon les auteurs de l’étude, pourrait être utile pour réduire le risque de problèmes cardiaques », note Byrne. « Les noix de pécan sont considérées coeur en bonne santé en raison de leur score ORAC élevé (une mesure des antioxydants), qui aident à réduire le stress oxydatif et l’inflammation, favorisant ainsi la santé cardiovasculaire », note Routhenstein.

«J’adore leur texture beurrée et leur saveur subtilement sucrée, ainsi que le fait que vous puissiez les émietter sur une salade ou un bol de yaourt avec vos mains – sans couteau ni planche à découper», explique Byrne. Pour augmenter le plaisir des noix de pécan, essayez ceci simple Pacanes fumées et épicées recette de collation.

Noix de cajou

Les noix de cajou sont de grosses noix molles qui contiennent de bons niveaux de magnésium, un minéral essentiel à la fonction nerveuse, au contrôle de la tension artérielle et à la gestion de la glycémie. “UN revoir Des cinq études existantes ont révélé que la consommation de noix de cajou pourrait contribuer à abaisser la tension artérielle, ce qui peut améliorer la santé cardiaque », explique Byrne.

En raison de leur texture douce, les noix de cajou sont souvent utilisées comme alternative aux produits laitiers dans les recettes à base de plantes, comme dans cette recette. sauce au fromage végétalienne. Vous pouvez également ajouter des noix de cajou sauté pour la texture et la saveur de noisette.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com