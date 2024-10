Ce sont les 4 premières fonctionnalités à essayer dans OxygenOS 15

OnePlus annonce officiellement aujourd’hui OxygenOS 15, sa mise à jour Android 15, et elle regorge de nouvelles fonctionnalités. Une grande partie de cela est, vous l’aurez deviné, l’IA, qui vient avec les éléments habituels : AI Detail Boost, AI Unblur, AI Reflection Eraser, AI Notes et des éléments Google comme Gemini et Circle to Search. Il existe même une nouvelle recherche intelligente, qui vous permet de poser des questions en langage naturel sur les documents stockés sur votre téléphone.







Et bien qu’il comporte également une série de changements visuels, OnePlus a évoqué le traitement parallèle. Il y avait un problème avec le fait que si vous basculiez entre les applications, il y avait une perte de rendu d’animation, donc tout est plus fluide maintenant.

OnePlus a envoyé une version bêta du logiciel aux journalistes pour examen, je l’utilise donc depuis environ une semaine. Voici mes quatre principales fonctionnalités à découvrir :





4 Partager avec iPhone

C’est compliqué, mais c’est là

Je suis désolé si vous êtes excité lorsque vous voyez cela, mais vous ne recevez pas AirDrop. Partager avec iPhone vous permet en effet de partager des fichiers avec des appareils iOS, mais plusieurs étapes sont impliquées.





Tout d’abord, l’appareil destinataire doit avoir l’application O+Connect installée et configurée. Ensuite, vous devrez l’activer dans les paramètres d’OxygenOS, car il s’éteint automatiquement après 10 minutes. Ensuite, lorsque le destinataire acceptera le fichier, il devra connecter son iPhone au Wi-Fi de votre appareil OnePlus.

3 Thèmes de flux

La personnalisation à la manière de l’iPhone est ici

OnePlus propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour personnaliser votre écran d’accueil et votre écran de verrouillage. Il existe une gamme de fonds d’écran que vous pouvez utiliser, comme cela a toujours été le cas, et vous pouvez y ajouter de nombreux styles. Il y a un bouton de profondeur, de sorte que le sujet de la photo peut ressortir au-dessus du temps et de tout ce qui s’y trouve. Et bien sûr, les widgets de l’écran de verrouillage sont également personnalisables.





2 Déflou de l’IA

Ce n’est pas parfait, mais c’est mieux que de ne pas l’avoir

Cette fonctionnalité est assez explicite. Nous avons tous pris une photo floue, que l’appareil ait mis trop de temps à cause d’un faible éclairage ou pour toute autre raison. Désormais, l’IA peut le retoucher pour vous.

Comme vous pouvez le voir sur l’échantillon que j’ai utilisé, l’image modifiée par l’IA est bien meilleure. Ce n’est en aucun cas parfait, mais c’est définitivement amélioré.

Comme beaucoup d’autres fonctionnalités, c’est quelque chose que d’autres sociétés font, mais vous pourrez désormais le faire avec un téléphone OnePlus.

1 Amélioration des détails de l’IA

Zoomer sans la caméra





AI Detail Boost améliore vos photos afin que vous puissiez les recadrer sans perte de qualité. Comme toute autre fonctionnalité d’IA, celle-ci n’est pas parfaite, vous perdrez donc quand même quelques qualité, mais pas autant que sans elle. Il améliore la photo à une résolution 4K.

C’est l’une de mes fonctionnalités préférées sur n’importe quel appareil, car j’aime vraiment ses implications. Le zoom numérique est un désastre depuis des années, mais nous disposons de la technologie pour l’améliorer.

Mention honorable : AI Eraser

AI Eraser a été livré pour les appareils OnePlus plus tôt cette année, ce n’est donc pas nouveau pour OxygenOS 15. Ce n’est pas non plus unique ; beaucoup d’autres entreprises le font. Pourtant, c’est plutôt bien et cela vaut la peine d’être utilisé, donc à mesure que cette mise à jour axée sur l’IA est déployée, j’ai juste pensé mentionner une autre fonctionnalité d’IA que nous avons déjà.





Et c’est à peu près tout. OxygenOS 15 arrivera bientôt sur un appareil près de chez vous, alors vérifiez ces fonctionnalités lorsque vous l’obtiendrez.