Ce sont les 4 meilleures actions du Club – et les 4 dernières – au cours du troisième trimestre.

Septembre, historiquement le pire mois de l’année pour les actions, a encore une fois fait souffrir Wall Street, faisant chuter le marché au troisième trimestre. Une forte hausse des rendements du Trésor et des prix du pétrole, combinée aux craintes que la Réserve fédérale maintienne les taux d’intérêt « plus élevés pendant plus longtemps », a pesé sur les actions au cours des quatre dernières semaines. Les pertes mensuelles ont entraîné le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq en territoire négatif pour le trimestre, après un premier semestre impressionnant. Au troisième trimestre, le Dow Jones a perdu 2,6 %, le S&P 500 de 3,65 % et le Nasdaq de 4,12 %. Les trois derniers mois se sont avérés mitigés pour notre portefeuille de 35 actions, avec des performances exceptionnelles – dirigées par Eli Lilly (LLY) – et des retardataires inquiétants tels que Foot Locker (FL). Voici un aperçu des quatre premières et des quatre dernières actions du Club au troisième trimestre alors que Wall Street se prépare pour le premier jour de bourse du quatrième trimestre lundi. Les gagnants LLY Mountain 2023-06-30 Performance boursière d’Eli Lilly au troisième trimestre. Eli Lilly détient la couronne du troisième trimestre, en hausse de 14,53 % au cours des trois derniers mois, portant ses gains depuis le début de l’année à 46,8 %. Le tournant du trimestre pour l’action Lilly s’est produit le 8 août lorsqu’elle a bondi de près de 15 % et a catalysé un rallye de plusieurs semaines vers de nouveaux sommets historiques. Avant l’ouverture du marché le 8 août, Lilly a annoncé des bénéfices exceptionnels alimentés par le médicament contre le diabète Mounjaro, qui devrait également être bientôt autorisé par les régulateurs américains pour la perte de poids. Ce matin-là, la société pharmaceutique rivale Novo Nordisk (NVO) a également publié les résultats d’un essai très attendu montrant que son médicament anti-obésité Wegovy – de la même classe que Mounjaro – réduisait le risque de problèmes cardiovasculaires tels que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Les investisseurs et les analystes considèrent que ces données renforcent les arguments en faveur du remboursement par l’assurance maladie de médicaments comme Wegovy et Mounjaro. Notre discipline nous a obligés à enregistrer des bénéfices sur les actions de Lilly au cours du trimestre, malgré notre confiance dans ses perspectives de croissance pluriannuelles. Nous avons vendu 40 actions le 12 septembre, le jour même où Eli Lilly a atteint son plus haut historique de clôture à 599,30 $. Le titre a baissé d’environ 9 % par rapport à ce sommet. CAT Mountain 2023-06-30 Performance des actions de Caterpillar au troisième trimestre. Prochaine étape : Caterpillar (CAT), qui a vu son titre grimper de 10,95% au troisième trimestre. Les actions du géant industriel ont commencé le trimestre avec une solide performance en juillet, tout comme bon nombre de ses pairs du secteur après un début d’année sombre. Le jour le plus important du troisième trimestre pour Caterpillar est survenu le 1er août, lorsqu’il a publié ses résultats pour les trois mois. s’est terminé le 30 juin. Ce rapport très solide a propulsé les actions de Caterpillar à un niveau record, fermant les portes des baissiers qui, au premier semestre, s’inquiétaient du fait que le carnet de commandes et les marges de Caterpillar atteignaient un sommet. Depuis sa clôture record de 288,65 $ par action le 1er août, le titre a légèrement baissé – clôturant à 273 $ par action vendredi. Caterpillar reste néanmoins bien placé pour bénéficier du flot de dépenses fédérales en infrastructures dans les années à venir. Montagne PXD 30/06/2023 Performance boursière de Pioneer Natural Resource depuis la fin du deuxième trimestre. Pioneer Natural Resources (PXD) occupe la troisième place, progressant de 10,8 % au troisième trimestre grâce à la remontée des prix du pétrole. Le brut West Texas Intermediate a éclipsé 95 $ le baril lors de la séance de jeudi – son plus haut niveau depuis le 30 août 2022 – avant de stabiliser la séance à la baisse. L’indice de référence pétrolier américain a encore chuté vendredi mais s’est maintenu au-dessus de 90 dollars, s’établissant à 28 % au troisième trimestre. L’évolution du WTI de moins de 70 $ à la mi-juin n’a pas été une hausse linéaire. Mais il a néanmoins soutenu le titre Pioneer. La vigueur du pétrole devrait contribuer à accroître les flux de trésorerie disponibles pour la société d’exploration et de production (E&P) axée sur le bassin permien. Cet argent supplémentaire peut ensuite être restitué aux actionnaires via le versement de dividendes et le rachat d’actions. Plus il y a d’argent généré, mieux c’est. Pioneer est connu pour être un opérateur efficace, un fait mis en évidence dans les prévisions de la société pour le troisième trimestre publiées le 1er août. Pioneer a pu réduire ses prévisions de budget d’investissement pour l’année complète tout en augmentant ses prévisions de production totale. GOOGL Mountain 2023-06-30 Performance boursière d’Alphabet depuis la fin du deuxième trimestre. Alphabet (GOOGL) a devancé Humana (HUM) pour la quatrième place, en hausse de 9,3 % au cours du trimestre. Le moment clé pour la société mère de Google est survenu le 25 juillet, lorsqu’elle a publié de très bons résultats pour le deuxième trimestre après la cloche. Au cours des séances suivantes, le titre a bondi de plus de 8 %. Depuis la clôture du 31 juillet, le titre est toutefois en légère baisse. Certes, compte tenu de ce qui est arrivé au marché en général et aux valeurs technologiques en particulier, faire du surplace reste une surperformance. Au troisième trimestre, l’action Google a été soutenue par la prise de conscience croissante que le géant de la technologie n’est pas aussi loin derrière Microsoft (MSFT) dans la course à l’intelligence artificielle qu’on le pensait auparavant. Les craintes que le moteur de recherche réorganisé et axé sur l’IA de Microsoft, Bing, ne grignote la part de marché de la recherche Google ont été exagérées. Les gagnants du troisième trimestre couvrent un large éventail de secteurs du marché, des soins de santé à l’énergie en passant par l’industrie. Mais un thème commun aux quatre sociétés est que leurs rapports sur les résultats publiés au cours du trimestre démontrent la qualité de leurs fondamentaux et la satisfaction des investisseurs. Bien sûr, ces gagnants ne se sont pas nécessairement lancés dans une progression à sens unique au troisième trimestre, mais la solidité de leurs résultats les plus récents se démarque dans ce qui s’est avéré être un trimestre difficile pour l’ensemble du marché. Les retardataires de FL Mountain 2023-06-30 Performance boursière de Foot Locker depuis le début du troisième trimestre. Foot Locker a été l’action du Club la moins performante au troisième trimestre, en baisse de 36 %, car son redressement ne s’est pas encore concrétisé. L’optimisme du début 2023 autour de la stratégie de revitalisation de la PDG Mary Dillon a disparu, à la suite de terribles rapports trimestriels consécutifs. Les derniers résultats ont provoqué une chute du titre de 28% le 23 août et nous ont obligés à adopter une note de 4. Même si nous savions que cela ne serait pas une réussite du jour au lendemain, les défis auxquels Foot Locker est confronté se sont avérés plus importants que prévu. Jim Cramer a déclaré lors de notre réunion mensuelle de septembre qu’il était prêt à accorder à Dillon un trimestre supplémentaire pour démontrer les progrès réalisés dans le redressement. EL mountain 2023-06-30 Performance boursière d’Estée Lauder depuis le 30 juin. Les actions d’Estée Lauder (EL) ont diminué régulièrement tout au long du trimestre, chutant finalement de 25,44 % au cours des trois derniers mois, alors que les investisseurs restaient préoccupés par les défis auxquels est confronté le géant des cosmétiques dans son secteur clé. Segment de vente au détail de voyages en Asie. Estée Lauder est non seulement notre deuxième action la moins performante au troisième trimestre, mais aussi depuis le début de l’année, seul Foot Locker baissant encore davantage. Estée Lauder a publié le 18 août des résultats du quatrième trimestre meilleurs que prévu, mais ses prévisions pour l’exercice 2024 ont été bien inférieures aux estimations de Wall Street, signe que les problèmes pourraient persister encore un trimestre ou deux. Le titre étant désormais inférieur à 145 $ par action vendredi, nous sommes prêts à être patients dans l’espoir que le PDG Fabrizio Freda puisse à nouveau opérer sa magie. F montagne 2023-06-30 Performance boursière de Ford Motor depuis la fin du deuxième trimestre. La troisième pire action du Club au troisième trimestre était Ford (F), avec une baisse de 17,9 % au cours de la période, à 12,42 $ chacune. Malgré des résultats trimestriels prometteurs fin juillet, les investisseurs sont devenus plus prudents en août alors que les inquiétudes grandissaient quant à une éventuelle grève des Travailleurs unis de l’automobile. En effet, l’arrêt de travail de l’UAW a commencé le 15 septembre, avec des actions ciblées contre Ford, General Motors (GM) et Stellantis (STLA), société mère de Jeep, collectivement connues sous le nom de Detroit Three. Vendredi, l’UAW a élargi ses actions contre Ford pour inclure une usine d’assemblage dans l’Illinois. Vendredi, le syndicat a encore élargi sa grève chez GM. Stellantis a été épargnée vendredi, même si elle a connu une action élargie la semaine dernière aux côtés de GM. Ford a été épargné la semaine dernière. Notre vision a été de conserver Ford au milieu de la grève – sans acheter, mais pas vendre non plus. « Je pense que la situation est en pleine évolution. Je ne veux pas renoncer alors que tout le monde pense que les constructeurs automobiles ne peuvent que perdre », a déclaré Jim lors de la réunion mensuelle. Malgré les échanges et les positions agressives de l’UAW, les actions de Ford ont en fait augmenté de 2,4 % au mois de septembre. Depuis le début de la grève le 15 septembre, le titre a baissé de 1,6 %, dépassant de loin la baisse de près de 5 % du S&P 500 au cours de la même période. Montagne GEHC 03/06/2023 Performance boursière de GE Healthcare depuis le 30 juin. GE Healthcare (GEHC) a chuté de 16,25 % au troisième trimestre, ce qui en fait la quatrième moins bonne performance de notre portefeuille. Au cours des premières semaines du trimestre, les actions du géant des équipements médicaux ont en fait légèrement augmenté, mais sa fortune allait changer considérablement. Le titre a plongé de près de 23 % entre le 21 juillet et le 21 septembre, période au cours de laquelle la société a réalisé un solide trimestre de battement et de relance. Aussi déconcertante que soit la chute de GEHC, nous avons acheté à plusieurs reprises en cours de baisse, le plus récemment le 5 septembre, profitant de la faiblesse pour réduire nos coûts de base et construire une position plus importante dans une société que nous considérons bien placée pour en bénéficier. le déploiement de nouvelles thérapies contre la maladie d’Alzheimer. GEHC fabrique les appareils d’IRM, de tomodensitométrie et de TEP nécessaires à l’évaluation des médicaments candidats potentiels contre la maladie d’Alzheimer et au suivi des patients déjà traités. Heureusement, le titre a connu un certain élan ces derniers temps, en hausse de plus de 6 % cette semaine seulement. Les retardataires du troisième trimestre sont très divers : il y a deux sociétés dont les fondamentaux à court terme sont contestés, Estée Lauder et Foot Locker, tandis que les difficultés de Ford et GE Healthcare sont liées à d’autres facteurs. Dans le cas de Ford, la grève a atténué le sentiment. Cette photo montre une unité dédiée à la production de stylos à insuline dans l’usine de la société pharmaceutique américaine Eli Lilly à Fegersheim, dans l’est de la France. Frédéric Florin | AFP | Getty Images