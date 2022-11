Ce sont les 25 meilleures startups technologiques d’entreprise qui alimentent l’économie numérique

La toute première liste des meilleures startups pour l’entreprise de CNBC met en évidence les startups qui alimentent la transformation numérique, attirent des investissements stratégiques et suscitent potentiellement des intérêts d’acquisition. Il s’agit d’entreprises prometteuses créées par des entrepreneurs ambitieux, créatifs et innovants qui ont spécifiquement entrepris de développer les dernières technologies en matière d’intelligence d’affaires, d’informatique, de cloud, de mégadonnées et de cybersécurité, alors que les entreprises de tous les secteurs de l’économie allouent des niveaux croissants. des dépenses à la technologie.

Les 25 startups sélectionnées à l’aide d’une méthodologie exclusive ont levé plus de 14 milliards de dollars en capital-risque, selon PitchBook, pour une valorisation collective implicite de plus de 147 milliards de dollars. La plupart des entreprises de la liste non classée utilisent une combinaison d’IA, d’apprentissage automatique et de cloud computing comme moteurs essentiels de leurs modèles commerciaux, et plus d’un tiers des entreprises fournissent des solutions de cybersécurité.

Les entreprises bien financées comme celles-ci sont particulièrement bien placées pour répondre aux besoins des grandes entreprises qui redoublent d’efforts pour saisir les opportunités émergentes, malgré le climat économique incertain.