Ce sont les 10 zones métropolitaines les plus chargées en loyers aux États-Unis

New York est la zone métropolitaine la plus grevée de loyers aux États-Unis, selon un nouveau rapport de Moody’s Analytics.

Un ménage avec le revenu médian de la Big Apple devrait payer près de 69% de ses revenus pour y louer l’appartement au prix moyen, a constaté la division de recherche de l’agence de notation.

Les familles qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement sont généralement considéré “loyer grevé” par le département américain du logement et du développement urbain, et “peut avoir des difficultés à payer les nécessités telles que la nourriture, les vêtements, le transport et les soins médicaux”.

Pour ne pas être considéré comme un loyer grevé à New York dans un appartement moyen, un ménage devrait gagner 177 000 dollars ou plus par an, ont déclaré Lu Chen et Mary Le, économistes chez Moody’s Analytics.

Les loyers peuvent être disproportionnellement plus élevés que les revenus lorsque “l’emplacement est hautement souhaitable du point de vue du style de vie ou des revenus futurs”, ont écrit Chen et Le dans un e-mail. “Les deux sont vrais pour un endroit comme New York.”