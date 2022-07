Ce sont les 10 villes qui connaissent le plus de baisses de prix pour les maisons

De plus en plus de vendeurs de maisons baissent leurs prix demandés, car la hausse des taux d’intérêt hypothécaires et l’inflation ont ralenti la concurrence sur le marché du logement.

Certaines villes connaissent plus de baisses de prix que d’autres. Boise, Idaho, a pris les devants en juin, avec 61,5% des vendeurs réduisant leurs prix demandés, selon un nouveau rapport de Redfin, une agence immobilière.

Boise était l’un des marchés pandémiques les plus chauds, car la culture du travail de n’importe où a incité des milliers de personnes à fuir des marchés plus chers comme San Francisco et Los Angeles. Il y a un an, à peu près un quart des vendeurs de Boise avaient baissé leurs prix.

Les 10 principaux marchés qui connaissent des baisses des prix demandés :

Boise, Idaho : 61,5 %

Denver, Colorado : 55,1 %

Salt Lake City, Utah : 51,6 %

Tacoma, État de Washington : 49,5 %

Grand Rapids, Michigan : 49,3 %

Sacramento, Californie : 48,7 %

Seattle, Washington : 46,3 %

Portland, Oregon : 45,7 %

Tampa, Floride : 44,5 %

Indianapolis, Indiana : 44,1 %

Bon nombre de ces marchés ont connu des augmentations de prix massives pendant la pandémie qui n’étaient tout simplement pas viables à mesure que les taux d’intérêt augmentaient. Le taux moyen de l’hypothèque fixe de 30 ans est maintenant près du double de ce qu’il était au début de cette année. Cela rend le coût de possession considérablement plus élevé.

Boise a vu les prix de ses maisons monter en flèche de plus de 60 % par rapport aux niveaux pré-coronavirus. À l’échelle nationale, les prix des maisons ont augmenté d’environ 39 % par rapport à mars 2020, lorsque Covid a été déclaré pandémie, selon l’indice S&P Case-Shiller.