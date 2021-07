Ce sont les 10 pires États américains pour les infrastructures en 2021

Une rue est fermée en raison de travaux sur la route à Jersey City, New Jersey, États-Unis, le 31 mars 2021. Edouard Munoz | Reuters

Un nouveau paquet d’infrastructures fédérales de Capitol Hill ne peut pas arriver trop tôt pour une nation dont les fondements de base ne cessent de s’effondrer alors que Washington, DC, travaille sur un accord. Cela survient également à un moment où les infrastructures ont pris une nouvelle importance alors que la nation émerge de la pandémie de Covid-19. En effet, la définition même de l’infrastructure a fait partie du débat le plus récent. L’augmentation du travail à distance a mis une nouvelle prime sur la connectivité à large bande. Des pannes de courant hivernales désastreuses et mortelles au Texas ont exposé des vulnérabilités à l’échelle nationale dans le réseau électrique. Et les entreprises qui repensent leur environnement urbain dense recherchent des lieux d’implantation. Dans l’étude 2021 America’s Top States for Business de CNBC, notre catégorie Infrastructure a plus de poids que jamais auparavant, représentant 15 % du total des points. Nous évaluons les États sur plusieurs composants de leur infrastructure, y compris les routes et les ponts, les services publics, la connectivité, la durabilité et les sites disponibles pour le développement. Certains États obtiennent des scores élevés sur les infrastructures. Ces dix états en ruine sont ceux qui ont le plus besoin d’aide.

Une section de route s’est effondrée le long de la State Route 4 le 25 juin 2016 à l’extérieur de Queen Scholls, en Virginie-Occidentale. Getty Images

Dans sa présentation initiale d’un projet de loi sur les infrastructures plus tôt cette année, la Maison Blanche a déclaré que l’État des montagnes souffrait d’un « manque systémique d’investissement » depuis des décennies. Selon le Département américain des transports, 21 % des ponts de Virginie-Occidentale sont en mauvais état. C’est le taux le plus élevé du pays. Plus de 30% des Virginie-Occidentaux n’ont pas accès au service à large bande. Et le réseau électrique peut ne pas être fiable, avec le deuxième taux de pannes de courant le plus élevé du pays, après le Maine. Score des infrastructures 2021 : 155 sur 375 points (Top States Grade : D) Population des États-Unis dans un rayon de 500 miles : 138 805 909 Ponts en mauvais état : 21% Routes dans un état inacceptable : 15% L’accès à large bande: 69,2% Coupures de courant par an : 12,6 heures

9. Rhode Island

Des hommes travaillent sur un projet de construction le 09 avril 2021 à Central Falls, Rhode Island. Spencer Platt | Getty Images

Il n’est pas rare que le Rhode Island finisse mal dans le classement des infrastructures de l’État. Ce qui est inhabituel, c’est que l’État de l’océan finisse aussi haut – c’était le dernier en 2019. Alors, l’État a-t-il finalement réparé ses fameux ponts en ruine ? Pas exactement, bien qu’ils ne soient plus les pires du pays – ce titre revient à la Virginie-Occidentale. Il s’avère Rhode Island est un bon endroit pour le travail à distance, avec un accès haut débit quasi universel et des vitesses Internet fulgurantes. Cela, et les systèmes d’eau et d’électricité relativement puissants de l’État font sortir Rhode Island de la cave pour changer. Mais ne nous emballons pas. Les routes de l’État sont toujours en mauvais état et sa situation côtière le rend particulièrement vulnérable au changement climatique. Score des infrastructures 2021 : 153 sur 375 points (Top States Grade : D) Population des États-Unis dans un rayon de 500 miles : 88 655 829 Ponts en mauvais état : 19% Routes dans un état inacceptable : 51% L’accès à large bande: 96,2% Coupures de courant par an : 3,9 heures

7. (cravate) Arkansas

Un homme qui souhaitait ne pas être identifié parle au téléphone dans une entreprise détruite par une tornade à Mayflower, Arkansas. Mark Wilson | Getty Images

Le temps violent est une réalité de la vie à l’état naturel, et cela peut avoir des conséquences néfastes sur le réseau électrique. L’Arkansas est l’un des pires États pour les pannes de courant, ce qui est mauvais pour les entreprises qui recherchent la fiabilité. Seul un peu plus de la moitié des Arkansans ont accès à un service à large bande, ce qui en fait l’un des États les moins connectés du pays. Le service aérien est limité, sans vols sans escale vers des destinations internationales au départ de l’État. Sur une note positive, les routes et les ponts de l’État sont en bon état, offrant un accès facile à une part saine de la population américaine. Score des infrastructures 2021 : 150 sur 375 points (Top States Grade : D) Population des États-Unis dans un rayon de 500 miles : 77 392 904 Ponts en mauvais état : 5% Routes dans un état inacceptable : 13% L’accès à large bande: 54,3% Coupures de courant par an : 7,3 heures

7. (cravate) Montana

Bâtiment couvert de neige au centre-ville de Billings, Montana, États-Unis, le jeudi 11 novembre 2020. Lynn Donaldson | Bloomberg | Getty Images

Le Montana est peut-être connu pour ses grands espaces, mais cela n’inclut pas les espaces de bureaux, industriels ou commerciaux. Tous sont à une prime dans un état avec certains des taux d’inoccupation les plus bas du pays. Cela pourrait poser des défis aux entreprises qui cherchent à s’étendre dans Big Sky Country. L’expansion de l’État pose également des difficultés en matière de connectivité. Les vitesses Internet sont lentes et plus d’un quart de l’État n’a pas accès au service à large bande. Les routes et les ponts de l’État sont en excellent état, mais son emplacement met une grande partie de la population du pays hors d’atteinte. Score des infrastructures 2021 : 150 sur 375 points (Top States Grade : D) Population des États-Unis dans un rayon de 500 miles : 8.420.800 Ponts en mauvais état : 7% Routes dans un état inacceptable : 7% L’accès à large bande: 72,8% Coupures de courant par an : 2,8 heures

6. New Hampshire

Grand camion charrue municipal déneiger les routes en Laconie, New Hampshire USA Cappi Thompson | instant | Getty Images

L’État de granit a quelques points faibles en matière d’infrastructure, notamment la congestion routière, un service aérien limité et un réseau électrique qui peut être sujet à des pannes dans les conditions météorologiques extrêmes de l’État. Ce temps – la chaleur extrême et les inondations en été et les hivers célèbres pour la brutalité – gagne également Notes basses du New Hampshire pour la durabilité. Du côté positif, la connectivité est bonne, et le gouverneur Chris Sununu a récemment promulgué certaines des normes d’eau potable les plus strictes du pays, fournissant des millions de dollars pour nettoyer les produits chimiques toxiques. Score des infrastructures 2021 : 148 sur 375 points (Top States Grade : D) Population des États-Unis dans un rayon de 500 miles : 66 408 389 Ponts en mauvais état : 9% Routes dans un état inacceptable : dix% L’accès à large bande: 89,6% Coupures de courant par an : 4,9 heures

5. Vermont

Les ouvriers de Green Mountain Power ajoutent un transformateur aux lignes électriques résidentielles à Charlotte, Vermont. Robert Nickelsberg | Getty Images

4. Nouveau-Mexique

Une maison abandonnée se dresse seule sur le désert ouvert près du parc historique national de la culture Chaco, dans le nord du Nouveau-Mexique. Robert Alexandre | Photos d’archives | Getty Images

Pendant que Les routes et les ponts du Nouveau-Mexique sont en très bon état et ses services d’eau et d’électricité sont en bon état, le pays de l’enchantement déçoit dans d’autres domaines. L’accès à large bande est médiocre, un tiers des résidents n’ayant pas de connectivité. Il n’y a pas assez de sites disponibles pour le développement dans un État où près de la moitié de la superficie est constituée de terres publiques. Et l’emplacement de l’État lui donne un accès limité au reste de la population. Score des infrastructures 2021 : 146 sur 375 points (Top States Grade : D) Population des États-Unis dans un rayon de 500 miles : 21 683 105 Ponts en mauvais état : 5% Routes dans un état inacceptable : 8% L’accès à large bande: 66,5% Coupures de courant par an : 2,8 heures

3. Dakota du Sud

Un véhicule circule dans une rue presque vide du centre-ville de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis, le jeudi 12 novembre 2020. Dan Brouillette | Bloomberg | Getty Images

L’évolution de la définition de l’infrastructure ébranle les performances de l’État du mont Rushmore. Les routes sont en bon état (même si les ponts ont besoin de quelques travaux), et les systèmes d’eau potable et d’assainissement sont en bon état. Mais Selon BroadbandNow Research, les vitesses Internet moyennes du Dakota du Sud sont les plus faibles de la zone continentale des États-Unis, à 75 Mbps. Le réseau électrique se situe au bas de l’échelle de fiabilité et les sites disponibles pour le développement sont limités. Score des infrastructures 2021 : 141 sur 375 points (Top States Grade : D-) Population des États-Unis dans un rayon de 500 miles : 23 122 610 Ponts en mauvais état : 18% Routes dans un état inacceptable : 9% L’accès à large bande: 78,2% Coupures de courant par an : 4,9 heures

2. Alaska

Un habitant marche sur un trottoir en bois à Newtok, en Alaska. Getty Images

Dans un monde où la connectivité est de plus en plus cruciale, L’Alaska est vraiment la dernière frontière. Seulement environ 60% des Alaskiens ont un accès à large bande. Le service est lent et comme tant d’autres en Alaska, c’est cher. Le gouverneur Mike Dunleavy a convoqué un groupe de travail pour traiter le problème, et il lui a ordonné de publier des recommandations d’ici octobre. C’est peut-être un début, mais c’est aussi le troisième comité de ce type depuis 2014. Score des infrastructures 2021 : 137 sur 375 points (Top States Grade : D-) Population des États-Unis dans un rayon de 500 miles : 632 228 Ponts en mauvais état : 9% Routes dans un état inacceptable : 22% L’accès à large bande: 60,8 % Coupures de courant par an : 4,7 heures

1. Maine

Dommages causés par la tempête dans la région des lacs alors qu’un gros pin est tombé sur des lignes électriques. John Ewing | Portland Press Herald | Getty Images

Les principaux sont tellement frustrés par le réseau électrique instable de leur État qu’un mouvement est en cours pour forcer les trois principaux services publics d’électricité de l’État à vendre leurs actifs à une nouvelle entité appartenant aux consommateurs qui s’appellera « Pine Tree Power ». Bien qu’il ne soit pas clair si cette décision résoudrait les problèmes de pouvoir de l’État, il est facile de comprendre pourquoi certains demandent des mesures. Aucun État ne subit plus de pannes de courant que Le Maine le fait. Le service à large bande est facilement disponible mais cher. Les options de transport aérien sont limitées et la qualité des routes et des ponts laisse beaucoup à désirer. Score des infrastructures 2021 : 103 points sur 375 (Top States Grade : F) Population des États-Unis dans un rayon de 500 miles : 48 912 930 Ponts en mauvais état : 13% Routes dans un état inacceptable : 15% L’accès à large bande: 86,6% Coupures de courant par an : 15,1 heures