Ce sont les 10 mots les plus difficiles de 2022

Lorsque La popularité de Wordle était à son apogée absolueles médias sociaux deviendraient balistiques si ce jour-là Wordle était un doozy. Mais quoi a été le Wordle le plus difficile de 2022?

C’est précisément ce site de jeux im-un-puzzle a tenté de comprendre, en parcourant les données stockées dans une API Twitter appelée WordleStats. Comment ça marche? Eh bien, rappelez-vous quand absolument tout le monde publiait ses tentatives Wordle sur Twitter ? WordleStats a collecté ces données et calculé la difficulté en fonction du succès et de l’échec relatifs de chaque puzzle.

Wordle 241 3/6 ⬜⬜⬜🟩⬜

⬜🟩⬜🟩⬜

🟩🟩🟩🟩🟩 vous l’avez demandé 😂 — Joel Zico : personne de calibre seigneurial (@joelzicomcg) 14 février 2022

Alors quels étaient les mots les plus durs ? D’après les chiffres, ils sont…

PARER FOYER ATTRAPER REGARDEZ MOMIE TRAITER timidement BANAL TROUVÉ TACITE

Et pour être honnête ? Certaines de ces vérifications. Un certain nombre d’entre eux – comme FOYER ou TACIT – ressemblent à des mots que j’épelerais accidentellement de manière incorrecte. D’autres comme PARER se sentent à peine comme des mots qui existent réellement. Tous, en dehors peut-être de CATER ou de FOUND, ressemblent à des mots qui pourraient être difficiles à résoudre en utilisant les techniques traditionnelles de Wordle (charger les voyelles tôt, par exemple.)

Mais nous devons absolument prendre cette étude avec le grain de sel proverbial. D’autant plus qu’il était basé sur les utilisateurs postant sur Twitter. Il est très possible que plus de personnes aient échoué sur des mots moins évidents que nous n’avons pas publiés sur Twitter. Ou que les gens étaient plus susceptibles de publier des succès si le mot était jugé difficile.

Il sera intéressant de voir comment Wordle se déroulera à l’avenir. Des mois après avoir acheté le jeu à son créateur, l’ingénieur logiciel Josh Wardle, le New York Times a a finalement assigné un éditeur à plein temps pour gérer le processus Wordlece qui signifie que les nouveaux mots seront choisis manuellement, au lieu d’être sélectionnés au hasard.

Pour plus de trucs et astuces Wordle, voici un tour d'horizon d'excellentes stratégies. De plus, New York Times Games a publié une nouvelle façon de jouer à Wordle.