Ce sont les 10 meilleurs pays pour la qualité de vie

Pour classer les 87 pays répertoriés, US News and World Report, WPP et la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie ont interrogé plus de 17 000 personnes dans le monde.

La Suède est bien connue pour ses soins de santé et son enseignement universitaire gratuits, selon Nouvelles américaines et rapport mondial .

La Suède est le meilleur pays au monde en termes d’abordabilité, de sécurité et bien plus encore.

L’espérance de vie à la naissance de la Norvège est de 82,75 ans et depuis 2013, elle se classe parmi les 10 pays les plus heureux du monde selon le World Happiness Report.

Après la Suède, la Norvège se classe au deuxième rang des pays au monde en termes de qualité de vie, selon le US News and World Report.

Le Canada s’est classé au troisième rang des pays en termes de qualité de vie, selon le US News and World Report.

Le pays dispose d’une couverture santé universelle. Il offre aux citoyens un système de santé financé principalement par les recettes fiscales et gratuit au point de prestation.

Selon l’Université de Columbia, il n’y a pas de partage des coûts pour les soins hospitaliers ou ambulatoires et les prix des médicaments sur ordonnance varient mais restent peu coûteux.

