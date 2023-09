Ce sont les 10 meilleurs États des États-Unis en matière de santé mentale

Soliant Health, une entreprise qui propose des emplois et des services de recrutement dans le domaine de la santé à l’échelle nationale, a publié un classement des meilleurs États 2023 pour la santé mentale ce mois de septembre. L’entreprise a utilisé des données provenant de plusieurs sources réputées, telles que les Centers for Disease Control and Prevention et le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Nebraska Connecticut Massachusetts Minnesota Rhode Island New Jersey Vermont Colorado Dakota du nord Utah

Le Nebraska a revendiqué la première place, en grande partie parce que, comparé à d’autres États, il compte le plus faible taux de jeunes âgés de 16 à 24 ans qui ne travaillent pas ou ne sont pas scolarisés.

L’État de Cornhusker figurait également parmi les cinq premiers États ayant le plus faible nombre de « jours de mauvaise santé mentale » et les taux de chômage les plus bas.

Le Connecticut et le Massachusetts, respectivement n°2 et n°3, ont mérité leur place grâce à leur excellent accès aux soins de santé mentale. « Le Massachusetts a le plus grand nombre de prestataires de soins de santé mentale par population, avec un prestataire pour 145 habitants », indique le rapport.

