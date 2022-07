Ce sont les 10 meilleurs emplois américains de 2022, selon une nouvelle étude

Le “travail parfait” n’existe pas, mais les rôles les plus populaires et les plus recherchés ont quelques attributs en commun : des salaires compétitifs, une culture d’entreprise positive et des opportunités claires d’avancement professionnel. Selon nouvelle recherche En effet, bon nombre des meilleurs emplois connaissent une croissance rapide et offrent des salaires à six chiffres.

Mardi, Indeed a publié son dernier rapport mettant en évidence les 20 meilleurs emplois en Amérique pour 2022, en se concentrant sur les postes avec un salaire moyen d’au moins 75 000 $, qui a été calculé comme la moyenne des salaires indiqués dans les offres d’emploi pour ce rôle, et au moins 25 offres d’emploi par million d’offres d’emploi sur le site Web. Indeed a classé les emplois en fonction de ces deux mesures et du taux de croissance des ouvertures sur son site Web pour chaque emploi entre 2019 et 2022.

Les emplois dans les soins de santé dominent la liste, revendiquant quatre places dans le top 10, y compris l’emploi n° 1 sur la liste : Infirmière autorisée. Alors que la demande de services de santé continue de monter en flèche au milieu de la pandémie actuelle de Covid-19, une population vieillissante et l’augmentation du nombre de personnes vivant avec des maladies chroniques alimentent également le besoin de plus de professionnels de la santé.

Voici les 10 meilleurs emplois aux États-Unis en 2022, selon Indeed, ainsi que la liste complète des 20 meilleurs emplois ici.