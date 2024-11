Ce sont les 10 meilleures prédictions

Photo gracieuseté de Houzz/hoskins design d’intérieur/photographe sarah boucliers photographie

C’est la période de l’année pour les prévisions de conception de maisons pour 2025. Les pronostiqueurs peuvent avoir raison ou non. Cependant, puisque Houzz a une communauté de plus de 70 millions de propriétaires et de passionnés de design de maison – ainsi que plus de 3 millions de professionnels de la construction et du design, ils connaissent quelques choses sur les tendances du design. J’étais donc ravi de découvrir les tendances Houzz Home Design 2025.

Mitchell Parker, rédacteur en chef de Houzz, m’a présenté les 10 principales prévisions des tendances en matière de design d’intérieur pour 2025 – et m’a fourni des photos pour illustrer ces tendances.

Cuisines de style anglais

Photo gracieuseté de Houzz/Sun Design Remodeling Specialists, Inc. Photographe : Nova Soul Imagery

Parker affirme que le style campagnard anglais classique peut contribuer à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante dans la cuisine. « Pensez aux armoires en bois riches et aux couleurs de peinture historiques comme les bleus maussades et les verts profonds », dit-il. De plus, Parker note que des éléments naturels sont utilisés. « Cela inclut des matériaux de comptoir comme la stéatite et le bloc de boucher, des alcôves à grande échelle, des poutres de plafond en bois et des looks rassemblés qui semblent reconstitués au fil du temps. »

Formes de meubles arrondies

Photo gracieuseté de Houzz/Annette Jaffe Intérieurs

Vous avez peut-être remarqué une augmentation des meubles aux courbes douces et aux formes arrondies – et c’est une autre des tendances Houzz en matière de design d’intérieur pour 2025. Parker affirme que les meubles arrondis et incurvés connaissent un véritable moment de design. « Des tables basses et à manger circulaires avec des pieds cylindriques, des canapés et des fauteuils d’appoint à bulbe et des miroirs oblongs apparaissent partout », explique-t-il. Le style moderne et organique gagne en popularité dans presque toutes les pièces : chambre à coucher, salle à manger, cuisine, salle de bain et salon. « Il intègre des matériaux, des couleurs et des formes naturels et organiques de manière moderne, et nous espérons que cette tendance se poursuivra.

Arches

Photo gracieuseté de Houzz/Simply Home/Photographe Tobin Davies

Les arches sont une autre tendance qui revient souvent dans la communauté Houzz, ce qui n’est pas surprenant puisqu’elles sont également une extension du style moderne et organique. « Les arches ajoutent une touche ludique et aident à adoucir les angles durs pour générer une sensation accueillante et confortable », explique Parker. « Les professionnels du design et de la rénovation intègrent des arches dans toute la maison pour les portes, les fenêtres, les niches, les armoires et les détails de menuiserie. » En 2025, dit-il, nous pouvons nous attendre à voir des miroirs arqués plus élaborés, ainsi que des profils en ogée et en trèfle sur les têtes de lit, ainsi que des silhouettes festonnées sur les chaises.

Salles de douche

Photo gracieuseté de Houzz/DLC Builders Inc/Photographe Tyler Hogan

Même si les douches lumineuses et aérées dotées de parois en verre sans cadre continuent d’être populaires, Parker affirme que certains propriétaires préfèrent plus d’intimité. «Le style de douche de salle de douche est doté d’une porte vitrée menant à un espace entièrement clos qui crée une apparence intime et semblable à celle d’un spa», explique-t-il. Et la beauté de ce type de douche réside dans la possibilité d’intégrer des fonctionnalités telles qu’un hammam ou un sauna, ainsi que l’aromathérapie et la chromothérapie. « Avec un puissant ventilateur, une salle de douche peut contenir l’humidité, au lieu de la propager à d’autres zones de la salle de bain », explique Parker.

Cuisinière Alcôves

Photo gracieuseté de Houzz/hoskins design d’intérieur/photographe sarah boucliers photographie

Parker me dit que les alcôves de cuisine apparaissent sur de nombreuses nouvelles photos téléchargées sur Houzz – et il note qu’elles sont une extension de la tendance Houzz 2025 en matière de conception de cuisines de style anglais. « Pour une alcôve de cuisinière, la cuisinière est située dans une alcôve ou une niche en retrait, parfois arquée et souvent flanquée de comptoirs et de murs latéraux. » En tant qu’élément de design, il ajoute des détails architecturaux. « Cela crée un point focal et permet un point d’arrêt naturel et un confinement pour un design de dosseret saisissant », explique Parker.

Façades d’armoires tissées et grillagées

Photo gracieuseté de Houzz/hope pinc design/photographe Teri Fotheringham

Parker dit qu’il dit que les détails tissés et en maille sont utilisés pour diviser les étendues d’armoires – en particulier dans les cuisines – car ils ajoutent de la texture et un intérêt visuel. « Les matériaux tissés naturels adoucissent également les bords durs et offrent un contrepoint chaleureux aux surfaces froides, deux stratégies efficaces pour créer un espace confortable et accueillant. » Cependant, il affirme que les textures tissées ne se limitent pas aux cuisines, notant qu’elles apparaissent également sur les vanités, les meubles et les habillages de fenêtres des salles de bains.

Pièces humides étroites

Photo gracieuseté de groupe de rénovation houzz/morey

Alors que les propriétaires se préparent à des coûts d’entretien de leur maison qui pourraient dépasser 10 000 $ par an, ils envisagent également de créer une expérience de salle de bains de luxe. Les pièces humides gagnent en popularité et consistent en un ensemble combinant une douche et une baignoire séparées dans un seul espace combiné. Alors que les pièces humides ont toujours été utilisées dans les grands aménagements, le rapport Houzz sur les tendances en matière de design d’intérieur 2025 révèle qu’elles deviennent également de plus en plus populaires dans les espaces plus petits et étroits. « Placer une baignoire au fond d’une longue pièce, avec une douche séparée à l’avant, offre aux propriétaires disposant d’espaces restreints un agencement de pièce humide qui semble plus luxueux que l’ensemble douche-baignoire standard », explique Parker.

Chaleur architecturale infusée de bois

Photo gracieuseté de houzz/conception de table ronde/Photographe Molly Culver

Il y a eu un passage des blancs et gris froids aux blancs cassés, beiges, beiges, crèmes et marrons, et Parker dit que cela représente un désir de chaleur – d’autant plus que les propriétaires tentent d’incorporer les tendances de décoration d’automne pour créer une maison automnale confortable. « Associés à des palettes neutres chaudes, des tons terreux et des couleurs organiques, nous voyons des éléments en bois utilisés comme poutres de plafond, boiseries, menuiseries, panneaux muraux, poteaux et armoires pour ajouter une chaleur architecturale aux espaces de la maison », dit-il.

Couches de couleur, de motif et de texture

photos gracieuseté de houzz/nicole forina accueil/photographe Andrew Frasz

« Nous avons également remarqué que les designers reçoivent des demandes de la part des propriétaires pour une approche plus c’est plus qui superpose des couleurs, des motifs et des textures audacieux », explique Parker. « Que vous l’appeliez maximalisme ou » cluttercore « , cette approche du design célèbre l’abondance et permet aux propriétaires de meubler leur maison avec des pièces qui reflètent leur personnalité. » Cela comprend des panneaux de mur et de plafond rainurés de couleur vive. Parker dit qu’il comprend également des matériaux tissés et des draperies à motifs, des meubles, des tapis et des oreillers.

Plusieurs options de cuisine en plein air

Photo gracieuseté de Architectes paysagistes et entrepreneurs de Hursthouse

Alors que 2024 était l’année de la cour arrière, en 2025, les propriétaires continueront de se concentrer sur la création d’un superbe espace de divertissement extérieur. Qu’il s’agisse de se détendre en famille ou de se divertir, Parker affirme que la grande majorité des propriétaires interrogés ont installé un gril lors d’une rénovation extérieure. « Mais nous constatons que les propriétaires adoptent également d’autres méthodes de cuisson en plein air : en plus des grills traditionnels, les propriétaires ajoutent des fours à pizza, des fumoirs, des barbecues en céramique de style kamado et des grills gauchos de style argentin qui utilisent du bois ou du charbon de bois », dit-il.

