Ce sont les 10 meilleures compagnies aériennes internationales

Les opérations de la compagnie aérienne comprennent des services de transport de passagers et de fret internationaux et nationaux vers 220 destinations et 35 pays à travers le monde.

Qatar Airways est la troisième meilleure compagnie aérienne internationale, avec une note globale de 7,50.

Selon le classement de Bounce, Qatar Airways a l’un des taux d’annulation les plus bas, à seulement 0,33 %. La compagnie aérienne exploite des vols vers plus de 150 destinations à travers le monde.

Lors des World Airlines Awards 2023, Qatar Airways a également remporté pour la dixième fois le prix de la meilleure classe affaires.

