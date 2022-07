Ce sont les 10 États avec les marchés du logement les plus stables d’Amérique

Les trois choses les plus importantes dans l’immobilier : emplacement, emplacement, emplacement. Et le marché immobilier américain est dans une situation étrange en ce moment. Taux hypothécaires sont presque le double de ce qu’ils étaient il y a un an, reflétant la campagne de la Réserve fédérale pour contenir l’inflation. Mais ils ont également été volatils, y compris de fortes baisses de semaine en semaine. Les prix des maisons restent bloqués à des sommets historiques avec des guerres d’enchères signalées dans certains endroits, alors même que l’inventaire des maisons à vendre commence à croître et que les marchés du logement à travers le pays, y compris certains des plus importants des États ci-dessous, commencent à se refroidir. Où tout va-t-il ? Realtor.com a récemment révisé son 2022 prévoir, appelant désormais à une baisse des ventes de 6,7% cette année. Les prévisionnistes prévoyaient auparavant une augmentation de 6,6 %. Mais même si la nouvelle prévision se confirme, ce serait toujours la deuxième plus grande année de ventes depuis 2007, derrière seulement l’année dernière. Comme toujours, certains États s’en tireront mieux que d’autres. Étant donné que les entreprises tiennent compte du marché local du logement dans leurs décisions de localisation, l’étude America’s Top States for Business de CNBC évalue la santé du marché du logement de chaque État dans le cadre de la catégorie économique plus large, qui vaut 13% du score global d’un État selon la méthodologie de cette année. La mesure du logement prend en compte l’appréciation des prix d’une année sur l’autre, les nouvelles constructions par an, ainsi que les saisies et l’insolvabilité au premier trimestre. Vous cherchez un endroit sûr pour sortir d’une éventuelle tempête immobilière? Ces dix états sont les plus stables.

10. Dakota du Sud

Deadwood, Dakota du Sud John Elek | La banque d’images | Getty Images

Une économie solide dans le L’État du mont Rushmore a des prix en constante augmentation. L’activité de saisie est très faible, mais un niveau croissant de prêts hypothécaires sous-marins pourrait laisser présager des fissures sous la surface. Classement économique 2022 : N ° 12 (Top States Grade: B-) Appréciation: 20,1 % Mises en chantier pour 1 000 habitants : 8.8 Taux de saisie : 1 logement sur 17 724 Hypothèques sous-marines : 4,8 %

9. Caroline du Sud

Des entrepreneurs travaillent sur le toit d’une maison en construction dans le lotissement Stillpointe à Sumter, en Caroline du Sud, le mardi 6 juillet 2021. Michée Vert | Bloomberg | Getty Images

L’inventaire est toujours historiquement serré avec des guerres d’enchères encore courantes dans de nombreux Les marchés de la Caroline du Sud et les prix continuent d’augmenter régulièrement. Mais la construction neuve est en plein essor et le stress sur les prêts existants est maîtrisé. Classement économique 2022 : N ° 13 (égalité) (Top States Grade: B-) Appréciation: 21,4 % Mises en chantier pour 1 000 habitants : 9.5 Taux de saisie : 1 logement sur 1 081 Hypothèques sous-marines : 3,4 %

8. Arizona

Un ouvrier construit une nouvelle maison dans un lotissement à Phoenix, en Arizona. Justin Sullivan | Getty Images

Les prix augmentent ici plus que dans tout autre État. Mais la construction neuve est également en plein essor, ce qui contribue à faciliter Crise des stocks en Arizona. L’augmentation des saisies est une cause potentielle d’inquiétude, mais la valeur nette du logement est solide. Classement économique 2022 : N ° 22 (égalité) (Top States Grade: C-) Appréciation: 27,4 % Mises en chantier pour 1 000 habitants : 9 Taux de saisie : 1 logement sur 1 861 Hypothèques sous-marines : 1,4 %

7. Vermont

Une maison traditionnelle du Vermont. Gérard Sioen | Getty Images

L’État de Green Mountain continue de bénéficier de nouveaux résidents cherchant refuge dans les grandes villes. Les prix des maisons augmentent à un rythme sain et les prêts hypothécaires sont plus que sains. Cependant, la construction neuve ne suit pas le rythme, et l’économie globale de Le Vermont est lent. Classement économique 2022 : N ° 33 (Top States Grade: D +) Appréciation: 20% Mises en chantier pour 1 000 habitants : 3.2 Taux de saisie : 1 logement sur 13 930 Hypothèques sous-marines : 1,1 %

6. Tennessee

Une maison à Nashville, Tennessee. Isabelle Pino | Groupe d’images universelles | Getty Images

Le Tennessee a la deuxième économie globale la plus forte du pays, et son marché du logement solide et stable en est une grande raison. Les prix des maisons augmentent parallèlement à la production économique. La construction neuve est saine, bien que les saisies et les hypothèques sous-marines commencent à augmenter. Classement économique 2022 : N ° 2 (meilleure note des États: A +) Appréciation: 24,1 % Mises en chantier pour 1 000 habitants : 8.2 Taux de saisie : 1 logement sur 2 797 Hypothèques sous-marines : 2,9 %

5. Idaho

Un panneau « New Homes » près de la communauté CBH Homes du bassin de la rivière Copper à Nampa, Idaho, le 19 octobre 2021. Kyle vert | Bloomberg | Getty Images

Le marché du logement de l’Idaho est devenu un gangbuster depuis un certain temps maintenant. L’achat d’une maison dans le Gem State n’est pas pour les âmes sensibles. Mais la nouvelle construction commence lentement à soulager la compression des stocks. L’augmentation des saisies est un signe d’avertissement potentiel si l’économie bascule dans une récession. Classement économique 2022 : N ° 5 (Top States Grade: A) Appréciation: 27% Mises en chantier pour 1 000 habitants : 10.5 Taux de saisie : 1 logement sur 6 015 Hypothèques sous-marines : 1,6 %

4.Texas

Un quartier résidentiel à Austin, Texas, le dimanche 22 mai 2022. Jordan Vondehaar | Bloomberg | Getty Images

Les gains démographiques du Texas contribuent à alimenter un boom immobilier, mais qui ne devient pas incontrôlable. Les nouveaux logements pour ces nouveaux résidents se multiplient rapidement et la valeur nette du logement est bonne. Classement économique 2022 : N ° 8 (Top States Grade: A-) Appréciation: 19,3 % Mises en chantier pour 1 000 habitants : 8.9 Taux de saisie : 1 logement sur 2 326 Hypothèques sous-marines : 2,5 %

3. Floride

Maison unifamiliale disponible signe à St. Cloud, Floride. Jeff Greenberg | Groupe d’images universelles | Getty Images

Il n’y a presque que du soleil et de la lumière dans Le marché immobilier de la Floride. Les prix bondissent, mais les équipes de construction aussi. La hausse des taux de saisies dans un État connu pour ses cycles d’expansion et de récession pourrait être un nuage à l’horizon. Classement économique 2022 : N ° 4 (Top States Grade: A) Appréciation: 25,7 % Mises en chantier pour 1 000 habitants : 9.6 Taux de saisie : 1 logement sur 1 211 Hypothèques sous-marines : 1,4 %

2.Washington

Un panneau “À vendre” est affiché à l’extérieur d’une maison résidentielle dans le quartier Queen Anne de Seattle, Washington, le 14 mai 2021. Karen Ducey | Reuter

L’impressionnante croissance économique de Washington a maintenu son marché du logement parmi les plus chauds du pays depuis plusieurs années maintenant, défiant les prévisions d’un krach. Une pénurie de nouvelles constructions maintient probablement les prix à un niveau élevé et suscite des inquiétudes persistantes quant à la stabilité du marché. Classement économique 2022 : N ° 3 (Top States Grade: A) Appréciation: 20,1 % Mises en chantier pour 1 000 habitants : 7.3 Taux de saisie : 1 logement sur 4 965 Hypothèques sous-marines : 1,2 %

1. Utah

Un ouvrier utilise une excavatrice Volvo AB pour construire une route lors d’une construction résidentielle à Saratoga Springs, dans l’Utah. Georges Frey | Bloomberg | Getty Images