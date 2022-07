Ce sont les 10 États à la tête de l’industrie américaine de la cryptographie

Investir dans les crypto-monnaies n’est clairement pas pour les âmes sensibles. La valeur du bitcoin a plongé par rapport à son sommet de l’automne dernier, et d’autres ont suivi des chemins tout aussi déchirants.

Mais cela ne signifie pas que la technologie révolutionnaire qui les sous-tend, qui permet des innovations telles que les contrats intelligents et les paiements peer-to-peer instantanés, n’est pas là pour rester. Pour cette raison, de nombreux États se disputent le leadership dans cette industrie émergente.

Dans cet esprit, l’étude America’s Top States for Business de CNBC – qui note les 50 États sur un large éventail de caractéristiques concurrentielles – accorde une attention particulière à la crypto-monnaie dans le cadre de la méthodologie de cette année.

Notre catégorie cruciale Coût de faire des affaires a toujours inclus le coût de l’électricité, un facteur clé dans cette industrie énergivore. Cette année, notre catégorie Technologie et innovation comprend une mesure de la part de puissance de calcul ou « taux de hachage » de chaque État. Et notre catégorie Business Friendliness accorde une attention particulière à la manière dont les États réglementent cette industrie de plus en plus importante.

Sur la base de ces mesures, ces dix États ouvrent la voie.