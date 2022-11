Ce sont les 10 destinations les plus populaires pour voyager en 2023

Selon American Express Travel, 70 % des personnes interrogées déclarent vouloir voyager vers les destinations de leur liste de souhaits en 2023, et 50 % prévoient déjà des vacances d’été pour l’année prochaine.

En novembre, American Express Travel a publié son Liste des destinations tendances 2023 . Il a été compilé à partir du nombre de réservations de voyages effectuées par les titulaires de la carte American Express dans le monde entre 2019 et 2022.

Copenhague, Danemark

Keys de Floride, Floride

Istanbul, Turquie

Lisbonne, Portugal

Mexico, Mexique

Monténégro

Paris, France

Sydney, Australie

Woodstock, Vermont

Île de Yakuve, Fidji

Selon American Express Travel, le meilleur moment pour visiter Copenhague est chaque saison sauf l’hiver.

L’infrastructure cyclable de la ville permet aux visiteurs de se déplacer plus facilement et d’explorer des parcs comme le célèbre jardin de Tivoli et ses charmants canaux.

Seules deux destinations américaines figuraient dans le top 10 – les Florida Keys et Woodstock, Vermont.

Les Keys de Floride, connue pour ses belles plages, comprend cinq zones : Key West, les Lower Keys, Marathon, Islamorada et Key Largo. Le plus célèbre d’entre eux est Key West. Il abrite des bâtiments historiques comme la maison d’Hemingway et d’excellents fruits de mer.

D’autre part, Woodstock, Vermont, est un paradis pour les voyeurs de feuilles. La ville est surtout connu pour la ferme et le musée Billings et abrite le parc historique national Marsh-Billings-Rockefeller.

