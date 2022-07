Ce sont les 10 communautés les plus saines aux États-Unis: rapport 2022

Vivre dans une grande ville peut offrir de meilleures opportunités d’emploi ou plus d’activités le week-end, mais ce n’est peut-être pas le choix le plus sain que vous puissiez faire.

C’est selon un récent rapport du US News & World Report, qui a classé les 500 comtés les plus sains d’Amérique dans des catégories telles que la santé de la population, l’éducation, la force économique et la sécurité publique. Les comtés du Midwest ont dominé la liste, occupant cinq des 10 premières places.

Ni la côte nord-est ni la côte ouest n’apparaissent dans le top 10 : le meilleur qualificatif bicoastal, le comté de Morris du New Jersey, s’est classé n°16.

Voici le top 10 du rapport :

Comté de Los Alamos, Nouveau-Mexique Église de Falls, Virginie Comté de Douglas, Colorado Comté de Morgan, Utah Comté de Carver, Minnesota Comté de Sioux, Iowa Comté d’Ozaukee, Wisconsin Comté de Hamilton, Indiana Comté de Broomfield, Colorado Comté de Delaware, Ohio

Le comté de Los Alamos, situé au nord-ouest de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a pris la première place pour la troisième année consécutive, obtenant un score parfait de 100 dans la catégorie “logement”, qui évaluait les données sur l’abordabilité, la capacité et la qualité du logement. Le comté a également obtenu un 94 en matière d’infrastructure et de santé de la population, ce qui indique, entre autres caractéristiques, un fort accès aux soins pour la santé physique et mentale.

Le US News & World Report a également noté en 2020 que le comté de Los Alamos excellait dans l’accessibilité à des aliments sains. Le petit comté pèse peut-être plus que son poids : il ne compte que 18 976 habitants, selon le recensement de 2020.

Falls Church, une ville juste à l’ouest d’Arlington, en Virginie – et à moins de 10 miles du centre-ville de Washington DC – a décroché la deuxième place, obtenant des scores parfaits à la fois en matière de santé de la population et d’éducation. Le système scolaire public de la ville était classé le meilleur district scolaire de Virginie en 2020 et 2021, selon Niche, une organisation qui fournit des analyses approfondies de chaque école et université aux États-Unis

En troisième place, le comté de Douglas dans le Colorado, situé juste au sud de Denver, a obtenu un score parfait dans la catégorie de la santé économique, qui a pris en compte les données sur l’emploi, les revenus et les opportunités. Le taux de chômage du comté en mai n’était que de 2,3 %, selon le Bureau américain des statistiques du travail. L’autre top 10 du Colorado, le comté de Broomfield, a également obtenu d’excellents résultats en matière de santé économique, ainsi que de santé de la population et d’infrastructures.

Notamment, les trois premiers comtés de la liste bordent tous directement des comtés avec des villes et des populations plus grandes – Santa Fe, Washington DC et Denver, respectivement – ​​mais aucun des trois premiers n’abrite ces villes elles-mêmes.

Le classement a évalué près de 3 000 comtés et équivalents de comté aux États-Unis, comparant 10 catégories différentes associées à la santé communautaire : santé de la population, équité, éducation, économie, logement, alimentation et nutrition, environnement, sécurité publique, vitalité communautaire et infrastructure.

Plus d’une douzaine d’experts en santé et bien-être de la population ont participé à une enquête en ligne pour décider du poids de chaque catégorie, en classant son importance par rapport à la santé communautaire. Le score global de chaque comté a été calculé en faisant la moyenne des scores des 10 catégories.

