Ce sont les 10 codes postaux les plus chers du nord-est des États-Unis

Un village en bord de mer qui abrite Drew Barrymore et Jimmy Fallon, Sagaponack est le deuxième après Atherton, en Californie, pour le code postal américain le plus cher en 2022, en termes de valeur médiane des maisons, selon données fournies par le service immobilier RealtyHop .

Les Hamptons dominent le classement du quartier le plus cher du nord-est, Sagaponack, New York, occupant la première place.

Prix ​​de vente médian d’une maison en 2022 : 3 397 500 $

Sur les 10 endroits les plus chers pour vivre dans le Nord-Est, cinq se trouvent dans les Hamptons. Le code postal qui inclut Tribeca à New York figure également sur la liste, tout comme l’arrondissement d’Alpine, dans le New Jersey, rempli de manoirs.

L’analyse a examiné les codes postaux du Nord-Est tels que définis par le Census Bureau, qui comprend les États suivants : Connecticut, Maine, New York, New Jersey, Massachusetts, New Hampshire, Pennsylvanie, Rhode Island et Vermont.

Pour compiler les classements, RealtyHop a examiné les prix de tous les types de maisons dans tous les codes postaux aux États-Unis entre le 1er janvier 2022 et le 19 octobre 2022. Les annonces avec des codes postaux invalides, y compris les codes postaux à bâtiment unique, ont été exclues. .

