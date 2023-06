Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Boris Johnson a rendu hommage aux «héros» décédés dans la tragédie du submersible Titan et s’en est pris aux «gauchistes» qui ont remis en question l’expédition sur l’épave du Titanic.

Cinq membres de l’équipage d’OceanGate Expeditions – dont le directeur général de la société, Stockton Rush – sont morts dans une «implosion catastrophique» après que le navire a perdu le contact avec le voyagiste une heure et 45 minutes après sa descente.

Parmi les autres personnes à bord se trouvaient l’homme d’affaires et aventurier milliardaire britannique Hamish Harding, un autre homme d’affaires pakistanais basé au Royaume-Uni, Shahzada Dawood, avec son fils Suleman, et l’ancien plongeur Paul-Henry Nargeolet.

Une opération de recherche et de sauvetage désespérée de quatre jours s’est déroulée après la perte de communication, mais des débris découverts jeudi ont révélé que le navire avait implosé. On dit qu’il a tué tout l’équipage instantanément.

OceanGate a depuis défendu la mission au milieu des critiques d’individus tels que le réalisateur de « Titanic », James Cameron, qui a déclaré que la société « ne tenait pas compte des avertissements » avant de lancer le Titan.

L’ancien Premier ministre, M. Johnson, a maintenant pataugé, utilisant sa deuxième colonne pour le Courrier quotidien dire que les membres de l’équipage sont morts en « repoussant les frontières de la connaissance et de l’expérience humaines » – disant que cela l’a rempli de « fierté ».

Suivez notre blog en direct sur les développements ici.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a qualifié de « héros » ceux qui sont morts à bord du Titan (fil de sonorisation)

« [Hamish] Harding et ses amis sont morts pour une cause – repoussant les frontières de la connaissance et de l’expérience humaines – qui est typiquement britannique, et qui me remplit de fierté », a-t-il écrit dans sa chronique de 1 200 mots.

« Oui, il y avait des risques et des avertissements. Mais toute grande avancée doit inévitablement impliquer des expériences et des équipements qui peuvent sembler, rétrospectivement, dangereusement inadéquats.

(Dirty Dozen Productions/OceanGate/AFP/Getty)

La nomination de l’ancien Premier ministre en tant que chroniqueur pour le journal a été jugée comme une « violation manifeste » des règles ministérielles par le chien de garde anti-corruption de Whitehall la semaine dernière.

M. Johnson a décroché le poste un jour après être devenu le premier ancien Premier ministre à avoir menti aux Communes, lors de la publication du rapport accablant sur ses démentis du parti.

Ses commentaires suivent James Cameron, qui a réalisé le film Titanic, déclarant à la BBC : « Nous avons maintenant une autre épave qui est basée, malheureusement, sur les mêmes principes de ne pas tenir compte des avertissements. »

Il a également été rapporté vendredi que M. Rush avait ignoré les avertissements concernant la sécurité du Titan.

Dans les e-mails vus par la BBCM. Rush aurait déclaré: « Nous avons trop souvent entendu les cris sans fondement de » vous allez tuer quelqu’un « . »

« [I am] fatigué des acteurs de l’industrie qui essaient d’utiliser un argument de sécurité pour arrêter l’innovation », a-t-il ajouté.

Le cousin de Hamish Harding dit qu’il est mort « en faisant quelque chose qu’il aimait »

Pendant ce temps, le co-fondateur d’une société d’expéditions sur le Titanic a défendu l’entreprise après l’apparition de « l’implosion catastrophique » jeudi.

Guillermo Sohnlein a déclaré : « La réglementation est assez clairsemée. Et beaucoup d’entre eux sont obsolètes, ou ils sont conçus pour des cas spécifiques. Il est donc assez difficile de naviguer dans ces régimes réglementaires. »

Il ajouta: « [Mr Rush] était extrêmement attaché à la sécurité. Il était également extrêmement diligent dans la gestion des risques et était très conscient des dangers d’opérer dans un environnement océanique profond.

« Je sais par expérience de première main que nous étions extrêmement attachés à la sécurité et que l’atténuation des risques était un élément clé de la culture de l’entreprise. »

Le co-fondateur de la maison mère de Titan a défendu la sécurité du submersible (Médias PA)

Dans son essai, M. Johnson s’en est également pris à la « Twittersphère gaucher », qui, selon lui, était « inondée de critiques » à propos du voyage sur le Titanic avant l’annonce de l’implosion. M. Johnson a fait valoir que la « mission était si importante » qu’elle « devrait être appréciée par les gauchistes ainsi que par tous les autres ».

M. Johnson a souligné les remarques du commentateur Ash Sarkar, qui avait tweeté : « Si les super-riches peuvent dépenser 250 000 £ pour des escapades vanité à 2,4 milles sous l’océan, ils ne sont pas assez taxés. Nous obtenons des services publics bien financés, ils sont épargnés des conséquences de leur propre orgueil. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer ?

L’ancien Premier ministre a écrit dans sa chronique : « Eh bien, Ash, sans minimiser en aucune façon la tragédie des migrants, laissez-moi vous dire ce que je ressens pour ceux de l’expédition du Titanic. Je pense que ce sont des héros.

Il a suggéré qu’il n’y a aucun moyen de savoir si le monde sous-marin regorge de richesses telles que les métaux rares « si nous ne regardons pas ».

« C’est pourquoi cette mission était si importante et devrait être appréciée par les gauchistes ainsi que par tous les autres. Oui, il y avait des risques et des avertissements. Mais toute grande avancée passe inévitablement par l’expérimentation et un équipement qui peut sembler, rétrospectivement, dangereusement inadéquat.

« Hamish Harding et ses compagnons essayaient de franchir une nouvelle étape pour l’humanité, de populariser les voyages sous-marins, de démocratiser les fonds marins. Ils connaissaient les dangers.