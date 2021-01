Le président Donald Trump et l’expert en maladies Anthony Fauci ont échangé des barbes après que Trump a affirmé que la situation des États-Unis à Covid-19 est «exagérée». Avec Trump aigri face à la couverture médiatique positive de Fauci, les commentateurs ont pris parti.

Alors que les États-Unis passaient 20 millions de cas enregistrés de Covid-19 et 350000 décès liés au virus, le président Donald Trump s’est attaqué dimanche aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les accusant d’exagérer la charge de travail des États-Unis en utilisant un « Méthode de détermination ridicule par rapport à d’autres pays. »

Fauci, le principal spécialiste des maladies de Trump, est immédiatement apparu sur « Meet the Press » de NBC pour contrer les affirmations de Trump.

«Les chiffres sont réels» il a dit. «Tout ce que vous avez à faire … c’est d’aller dans les tranchées, d’aller dans les hôpitaux, d’aller dans les unités de soins intensifs et de voir ce qui se passe. Ce sont de vrais chiffres, de vraies personnes et de vrais morts. »

La relation de Trump avec Fauci a parfois été difficile, le médecin de la maladie jetant de l’eau froide sur les prévisions optimistes de Trump tout au long de la pandémie – comme en février, lorsqu’il a appelé les prévisions de Trump selon lesquelles la maladie diminuerait d’ici avril. « improbable, » et quand il a minimisé la promotion par Trump de l’hydroxychloroquine comme un potentiel « changeur de jeu » traitement.

Bien que Fauci et Trump travaillent vers les mêmes objectifs finaux, le ton tempéré du médecin – et probablement sa volonté de critiquer Trump – lui a valu une couverture médiatique élogieuse et des éloges de la part des démocrates, y compris la maire de Washington DC, Muriel Bowser, qui a proclamé la veille de Noël ‘ Dr. Anthony Fauci Day ‘en l’honneur de son 80e anniversaire.

Trump, en revanche, est toujours méprisé par la plupart des médias grand public. Après l’apparition de Fauci dans « Meet the Press », le président a fait rage devant le parti pris apparent dans un tweet de suivi.

«Quelque chose à quel point le Dr Fauci est vénéré par les médias LameStream comme un si grand professionnel, ayant fait, disent-ils, un travail aussi incroyable, mais il travaille pour moi et l’administration Trump, et je ne suis en aucun cas reconnu pour mon travail. Gee, est-ce que ça pourrait être juste plus de fausses nouvelles ??, » il a écrit.

Trump a d’abord accusé ses adversaires de «Politiser» la pandémie en février, deux semaines après l’appel de son interdiction des vols entrants en provenance de Chine « xénophobe » par les démocrates, y compris le nouveau président Joe Biden.

Depuis ce temps, les deux côtés de l’allée politique ont considérablement différé dans leurs attitudes à l’égard du nouveau coronavirus. Les démocrates et les libéraux en général soutiennent massivement les mandats de masques et les fermetures d’entreprises, tandis que l’opposition au port de masques est presque exclusivement une position conservatrice. De même, 82% des électeurs de Biden considéraient Covid-19 comme un « très important » problème à l’approche de l’élection présidentielle de novembre, contre seulement 24% des électeurs de Trump, selon un sondage Pew Research.

Ce fossé était bien vivant en ligne dimanche, avec des journalistes, des libéraux et des républicains anti-Trump horrifiés par le supposé de Trump. «Insulte aux médecins et aux infirmières qui travaillent tous les jours pour soigner les patients Covid.»

Ce tweet est une insulte aux médecins et aux infirmières qui travaillent tous les jours pour soigner les patients Covid, puis rentrent chez eux dans leurs familles, craignant de les infecter. C’est aussi un rappel: le gouvernement fédéral a échoué en ne mettant pas en œuvre une stratégie nationale pour une pandémie de 100 ans. https://t.co/pX8pE9TbL7 – David Begnaud (@DavidBegnaud) 3 janvier 2021

.@realDonaldTrump

– Un mépris encore total pour la vie humaine.⬇️

-Continue à contribuer à la désinformation.⬇️

-Toujours essayer de ruiner notre démocratie et nos élections sans faits / preuves.

-Encourageant toujours un rallye sur 1/6 qui finira probablement par la violence-

Ne ramenez pas leur appât à la maison. https://t.co/hPXinlTlnl – Olivia de Troye (@OliviaTroye) 3 janvier 2021

Mis à part ses échecs en tant que président, puis-je dire à quel point cela est répugnant uniquement du point de vue de la décence et de l’humanité? https://t.co/M9DfUFQLKr – Bill Kristol (@BillKristol) 3 janvier 2021

Les partisans de Trump, quant à eux, ont applaudi le président pour avoir pris la parole «Faits désagréables», accusant ses adversaires de gonfler les statistiques.

Faits désagréables: https: //t.co/zQvRGngYkH – Adam Baldwin (@AdamBaldwin) 3 janvier 2021

Deux choses sont évidentes: – Les hôpitaux gagnent beaucoup plus d’argent grâce à «Covid». – L’opposition utilise des chiffres exagérés pour essayer de blesser Trump. Répugnant. Fraude. https://t.co/u0yKzVJp11 – Mark Gonsalves (@ MarkCongressGA7) 3 janvier 2021

Le .@CDCgov n’est pas dans le domaine de la santé, ils répandent de la désinformation pour pousser un récit. Ils devraient être dissous. https://t.co/YtFcD80nuP – Président élu ~ La vérité est la liberté 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 (@ FreeUs551) 3 janvier 2021

À moins du plus improbable des longs coups, Trump quittera ses fonctions dans un peu plus de deux semaines. Comment Joe Biden parvient à tenir sa promesse de « unir » Les Américains si profondément divisés par quelque chose d’aussi apolitique qu’un virus, cependant, est une hypothèse.

