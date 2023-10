Les dirigeants et décideurs politiques du monde entier se réuniront à Londres la semaine prochaine pour le premier sommet mondial sur la sécurité de l’intelligence artificielle. Quiconque espère une discussion pratique sur Dommages et risques à court terme liés à l’IA sera probablement déçu. Un nouveau document de discussion publié avant le sommet de cette semaine donne un petit avant-goût de ce à quoi s’attendre, et il est rempli de bangers. Nous parlons d’armes biologiques fabriquées par l’IA, de cyberattaques et même d’un intérêt amoureux manipulateur et maléfique pour l’IA.

Le Papier de 45 pages, intitulé « Capacités et risques liés à l’IA frontalière », donne un résumé relativement simple de ce que les modèles d’IA générative actuels peuvent et ne peuvent pas faire. Cependant, là où le rapport commence à aller plus loin, c’est lorsqu’il commence à spéculer sur de futurs systèmes plus puissants, qu’il qualifie d’« IA de pointe ». Le document met en garde contre certains des désastres les plus dystopiques de l’IA, notamment la possibilité que l’humanité perde le contrôle de systèmes d’IA « mal alignés ».

Certains experts en risques liés à l’IA envisagent cette possibilité, mais d’autres se sont opposés à la glorification de scénarios catastrophiques plus spéculatifs, arguant que cela pourrait nuire aux préjudices plus urgents à court terme. Les critiques ont également a fait valoir que le sommet semble trop axé sur les problèmes existentiels et pas assez sur des menaces plus réalistes.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a fait écho à ses inquiétudes concernant un mauvais alignement potentiellement dangereux de l’IA lors d’un discours jeudi.

“Dans les cas les plus improbables mais extrêmes, il existe même le risque que l’humanité perde complètement le contrôle de l’IA grâce au type d’IA parfois appelé super intelligence”, a déclaré Sunak. selon CNBC. En ce qui concerne l’avenir, Sunak a déclaré qu’il souhaitait créer un « groupe d’experts véritablement mondial », nommé par les pays participant au sommet pour publier un rapport majeur sur l’IA.

Mais ne nous croyez pas sur parole. Continuez à lire pour voir certaines des prédictions d’IA chargées de catastrophes mentionnées dans le rapport.