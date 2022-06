Ce soldat a survécu au siège de Marioupol et à sa capture par la Russie. Qu’en est-il de tous les autres ?

Lorsque le char russe a tourné sa tourelle vers la position de Hlib Stryzhko et a tiré, il a cru que sa vie se terminait dans un violent éclair de lumière.

“J’étais conscient que… je pouvais mourir, perdre la santé ou devenir invalide, mais j’étais prêt à le faire pour l’Ukraine”, a-t-il déclaré à CBC News.

Le caporal des marines ukrainiens faisait partie d’un groupe de centaines de soldats retenant une force russe massivement plus importante qui attaquait l’usine sidérurgique d’Illich dans la partie nord de la ville assiégée de Marioupol le 10 avril.

D’une manière ou d’une autre, Stryzhko a non seulement survécu à l’explosion du char, qui l’a laissé avec d’horribles blessures, mais il a également vécu plus de deux semaines en tant que prisonnier de guerre en Russie.

Maintenant en convalescence à l’hôpital de la capitale ukrainienne, Kyiv, il a raconté son histoire de survie à notre équipe de CBC News.

Stryzhko a passé deux mois dans un hôpital de Kyiv à se remettre de ses blessures après avoir été couvert de décombres à la suite d’un tir sur son immeuble par un char russe. Parmi ses blessures figuraient une fracture du bassin et une fracture de la mâchoire. (Stephanie Jenzer/CBC)

La Russie affirme avoir plus de 6 400 soldats ukrainiens en détention – un nombre qui a été libéré avant que les troupes russes ne prennent le contrôle de la ville de Severodonetsk dans le Donbass la semaine dernière. Le gouvernement ukrainien n’a pas précisé combien de ses soldats ont été faits prisonniers.

La bataille féroce a peut-être conduit à l’encerclement d’encore plus de divisions ukrainiennes.

L’Ukraine a demandé la libération de ses prisonniers dans le cadre d’un échange de prisonniers, mais l’agence de presse Reuters rapporte que la commission d’enquête russe envisage de traduire en justice nombre de ces hommes, y compris ceux qui ont défendu Marioupol, pour “crimes contre la paix”.

Les groupes de défense des droits de l’homme craignent que les procédures ne finissent par être des procès-spectacles.

Soldats non ukrainiens

La Russie détient également un certain nombre de soldats non ukrainiens comme prisonniers. Certains sont des soldats ayant la double nationalité ukrainienne tandis que d’autres sont venus en Ukraine pour rejoindre une légion de combattants étrangers.

Les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Saaudun Brahim ont été condamnés à mort par un tribunal de la République populaire autoproclamée de Donetsk, une décision condamnée par les Nations unies.

Deux anciens soldats américains qui sont venus en Ukraine pour lutter contre les Russes sont également maintenant des prisonniers de guerre et on craint qu’ils ne soient eux aussi condamnés à mort.

Pour Stryzhko, 25 ans, le moment décisif est venu alors qu’il était au troisième étage de l’immeuble Marioupol en train de repérer les troupes russes lorsque le char a franchi les lignes ukrainiennes et que son énorme canon a tiré sur sa position.

“Quand un char tire, il n’y a pas de temps entre le tir et l’atterrissage de cette arme, comme avec l’artillerie”, a-t-il déclaré depuis son lit d’hôpital.

Avec des détails saisissants, il se souvenait des pensées qui lui traversaient l’esprit alors que le sol en béton s’effondrait sous lui et qu’il commençait à plonger vers le bas, avec des gravats et des débris tout autour de lui.

Le 12 avril à Marioupol, l’Ukraine a rendu aux Russes des marines grièvement blessés. Stryzhko a d’abord été emmené dans le Donbass puis en Crimée avant d’être échangé contre des prisonniers russes lors d’un échange. (Reuters)

“J’avais l’impression que ma chute avait duré deux, trois heures, mais en réalité, elle a duré moins de 10 secondes”, a-t-il déclaré. “Mon cerveau ne s’est pas éteint et j’ai parlé à Dieu : ‘Est-ce ma mort à Marioupol, est-ce ainsi que je meurs ?'”

L’ancien professeur d’histoire a survécu à la chute mais a été recouvert de lourds gravats de béton, brisant tellement d’os qu’il dit avoir cessé de compter.

Parmi les pires blessures qu’il a subies, il y a une mâchoire cassée et un bassin cassé.

Rendus prisonniers

Sorti des décombres par ses collègues, Stryzhko a été emmené dans un hôpital de campagne ukrainien temporaire qui était déjà rempli de 300 soldats blessés.

Incapable de tous les soigner, le commandant a finalement signalé aux Russes en agitant un drapeau blanc que ses blessés étaient remis en prison, dans l’espoir qu’ils recevraient des soins médicaux.

Ce qui a suivi pour Stryzhko a été une odyssée de trois semaines au cours de laquelle il a d’abord été transféré dans un hôpital du Donbass occupé par la Russie, puis transporté par avion vers un autre établissement russe en Crimée.

Des personnes passent devant un immeuble résidentiel fortement endommagé dans la ville portuaire méridionale de Marioupol, en Ukraine, le 30 mai. (Alexander Ermochenko/Reuters)

Il a déclaré qu’à aucun moment les Russes n’avaient soigné ses blessures ou tenté de soulager sa douleur.

“Chaque fois que j’étais déplacé, je ressentais une douleur énorme. Au lieu de six personnes me tenant les jambes, le bassin et la tête, deux personnes me portaient par les jambes et la tête, et mon corps pendait en forme de lettre V”, a-t-il déclaré. a déclaré à CBC News.

Finalement, le 28 avril, 16 jours après être devenu prisonnier de guerre, il faisait partie de plusieurs dizaines de prisonniers ukrainiens qui ont été conduits par des Russes vers un endroit dans la région sud de Kherson où les Ukrainiens les ont échangés contre des prisonniers russes.

“Personne ne sait où”

Pourquoi il a été renvoyé alors que tant d’autres ont été laissés pour compte reste un mystère, a-t-il dit, mais il présume que c’est peut-être parce qu’il a été si gravement blessé qu’il a été jugé peu probable qu’il puisse retourner sur le champ de bataille.

“Il y avait 450 [Ukrainian marines] avec moi. Lorsque nous avons reçu l’ordre de sortir de Marioupol, seules 41 personnes sont sorties. Tous les autres sont morts ou sont dans les prisons russes. Personne ne sait où”, a-t-il dit.

Stryzhko a déclaré qu’il voulait raconter son histoire à CBC News dans l’espoir que la communauté internationale puisse faire pression sur la Russie pour qu’elle libère les soldats ukrainiens qu’elle a en captivité.

Les membres du service des forces armées ukrainiennes, qui se sont rendus à l’aciérie assiégée d’Azovstal à Marioupol au cours du conflit Ukraine-Russie, s’asseoir dans un bus à leur arrivée sous escorte de l’armée pro-russe dans la colonie d’Olenivka dans le Région de Donetsk en Ukraine le 20 mai. (Alexander Ermochenko/Reuters)

“Il est très important pour la communauté internationale d’aider l’Ukraine à faire pression sur la Russie et à laisser les prisonniers de guerre revenir dans leurs familles.”

Le gouvernement ukrainien a très peu parlé du statut de ses prisonniers de guerre ou de ce qu’il fait pour les récupérer.

Dans les commentaires des médias la semaine dernière, l’un des hauts responsables de la sécurité du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Oleksiy Danilov, a refusé de discuter des échanges de prisonniers, le qualifiant de “sujet extrêmement délicat”.

Un gouverneur ukrainien a déclaré plus tôt en juin que son pays avait réussi à effectuer 11 échanges de prisonniers avec la Russie depuis le début de l’invasion le 24 février. Il y a eu par la suite des rapports sur un autre échange, bien qu’il ait été rapporté qu’il impliquait des civils ukrainiens, pas soldats.

Une vue montre l’usine sidérurgique d’Illich dans la ville portuaire méridionale de Marioupol le 15 avril. (Pavel Klimov/Reuters)

Aisling Reidy, qui suit les problèmes liés aux prisonniers pour Human Rights Watch, a déclaré qu’essayer de comprendre ce qui est arrivé aux prisonniers ukrainiens en Russie a été frustrant et compliqué.

“Nous avons cessé de tendre la main aux autorités russes car cela ne mène nulle part”, a-t-elle déclaré.

De nombreux cas d’Ukrainiens capturés ont été torturés et maltraités.

Ce qui est clair, cependant, c’est que la Russie a enfreint de nombreuses conventions normales sur le traitement des prisonniers de guerre, notamment en les traduisant en justice pour avoir participé au conflit, a déclaré Reidy.

Stryzhko, 25 ans, s’est engagé à rejoindre les marines ukrainiens un an avant l’invasion du pays par la Russie. (Soumis par Hlib Stryzhko)

“C’est complètement scandaleux. Ce sont des accusations fictives qui n’ont aucun fondement dans le droit international”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“Les prisonniers de guerre sont capturés non pas pour les punir de la guerre, mais pour les empêcher de continuer à se battre et peuvent légalement être détenus jusqu’à la fin de la guerre, date à laquelle ils doivent être rapatriés.”

Elle a déclaré que la Russie retenait également des civils ukrainiens des territoires que ses forces avaient capturés, puis tentait de les échanger contre des soldats russes capturés par l’Ukraine.

Elle a dit que cela équivalait essentiellement à une “prise d’otage”.

Quant à Stryzhko, les épingles qui maintenaient ensemble son bassin brisé ont été retirées mais sa mobilité est limitée.

Il est à des mois de pouvoir à nouveau marcher et ses jours en tant que combattant sont terminés – mais peut-être qu’il a encore un rôle à jouer.

“Je rêve de mettre mon uniforme et si les médecins le permettent, je serai heureux de rejoindre le corps des marines ukrainiens. Sinon, j’aimerais rejoindre toute organisation qui contribuera à rapprocher notre victoire sur les Russes.”