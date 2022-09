Lorsque les chars russes ont roulé sur les routes couvertes de givre à travers la Crimée aux premières heures du 24 février, Pavel Filatyev, un parachutiste russe, faisait partie d’une unité qu’il a décrite dans son journal comme armée de “patriotisme” au lieu d’une “bonne formation”. , support et technologie moderne.”

Alors même que les colonnes de matériel militaire traversaient l’oblast de Kherson en Ukraine, Filatyev a déclaré à CBC News que lui et ses camarades ignoraient que la Russie envahissait l’Ukraine. Au lieu de cela, un commandant de régiment les avait exhortés quelques jours plus tôt à “arrêter de répandre des commérages”, a-t-il dit, leur disant qu’ils rentreraient chez eux dans quelques jours une fois les exercices terminés.

Près de sept mois plus tard, l’armée russe perd de larges pans du territoire ukrainien qu’elle a tenté d’occuper, et Filatyev est hors de l’armée – et hors de Russie. Il a été contraint de fuir après avoir publié une réprimande cinglante d’une armée pour laquelle il s’est battu et d’un gouvernement qu’il a servi, a-t-il déclaré.

“La Russie a été capturée par une sorte de mafia”, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec CBC News à Paris, où il demande l’asile.

“Les commandants, notre gouvernement a utilisé son armée, l’induisant en erreur.”

Filatyev, 34 ans, a été évacué de la zone de guerre après avoir souffert d’une infection oculaire à la mi-avril, et a ensuite passé plus d’un mois à écrire un journal de 141 pages intitulé Zovqui fait référence aux étiquettes tactiques “Z” que la Russie utilise sur son équipement militaire.

Il a publié le manuscrit sur les réseaux sociaux au début du mois d’août. Il documente la confusion et le désarroi dans les jours qui ont précédé l’invasion, le chaos qu’il a observé une fois que les troupes sont entrées en Ukraine et son dégoût pour tout ce qui s’est passé depuis.

REGARDER | L’Ukraine reprend du territoire aux forces russes :

L’Ukraine reprend des pans de territoire aux forces russes L’armée ukrainienne a repris 3 000 kilomètres carrés de territoire à l’occupation russe en quelques jours après une contre-offensive rapide dans le nord-est du pays. Il marque un changement majeur dans la guerre après des mois d’usure.

Filatyev est le seul soldat russe à critiquer l’armée de manière aussi publique et détaillée, et ses actions comportent un risque personnel énorme, étant donné que la Russie a déjà condamné certains civils à des années de prison pour “discréditer l’armée.”

Il est parti quelques semaines après avoir publié son journal, avec l’aide d’un réseau de défense des droits de l’homme en France qui défend les dissidents russes. Bien qu’il soit impossible de vérifier ses affirmations, son récit est très détaillé.

Réalisant que c’était la Russie qui attaquait

Filatyev a servi dans l’armée russe pendant la seconde guerre de Tchétchénie à la fin des années 2000 avant de quitter la vie militaire pour devenir entraîneur de chevaux. Il a abandonné ce travail après une décennie pour des raisons financières, a-t-il dit, puis s’est réenrôlé.

En février, alors qu’il était stationné en Crimée pour s’entraîner, Filatiev a écrit qu’on lui avait donné un fusil qui, selon lui, était tellement rouillé qu’il a cessé de tirer après quelques coups. Il a dit que le 23 février, le commandant de la division est arrivé et a promis à toutes les troupes qu’elles recevraient une prime quotidienne équivalant à 90 $ CAN.

Filatyev a déclaré que c’était un signe clair que quelque chose allait se passer, mais il pensait que le scénario le plus probable était que les troupes seraient envoyées dans la République populaire autoproclamée de Donetsk et la République populaire de Louhansk pour agir en tant que gardiens de la paix lors des référendums. .

Des véhicules militaires de l’armée russe circulent dans une rue de la ville d’Armyansk, en Crimée, après que le président russe Vladimir Poutine a autorisé une opération militaire dans l’est de l’Ukraine, le 24 février 2022. (Reuters)

Il a déclaré que des rumeurs commençaient à se répandre selon lesquelles les soldats pourraient “prendre d’assaut” Kherson, mais il a rejeté ce discours comme un non-sens. Il a dit qu’il s’était battu avec son commandant de peloton parce qu’il n’avait pas reçu de gilet pare-balles, alors il a fini par être réaffecté à une équipe de mortiers.

Alors qu’ils se rendaient à Kherson le matin du 24 février, il a écrit que le camion militaire dans lequel il se trouvait n’avait pas de pauses de travail et que l’équipement s’enlisait dans la boue.

Lorsqu’il a entendu les bruits de l’artillerie, différents scénarios ont tourbillonné dans sa tête. Il pensait peut-être que l’Ukraine essayait de reprendre la Crimée, ou que l’OTAN était impliquée d’une manière ou d’une autre.

Il a dit que ce n’est que lorsque son unité a reçu l’ordre de détruire un pont traversant le Dniepr qu’il s’est rendu compte que c’était la Russie qui attaquait.

Il a écrit plus tard que s’il était honteux d’envahir l’Ukraine, il était également “honteux de refuser un ordre militaire”.

Au cours de son entretien avec CBC News, il a déclaré que les unités militaires étaient mal organisées car les soldats ne savaient pas ce qu’ils faisaient et qu’il y avait peu de communication. Dans son journal, il écrit que les soldats russes n’ont pas été tués à cause du « professionnalisme de l’armée ukrainienne, mais du désordre de la nôtre ».

Il a décrit avoir conduit plus loin en Ukraine, dépassant des files de voitures alors que les Ukrainiens fuyaient. À un moment donné, deux hommes sont passés devant le camion de Filatyev portant une banderole avec une croix.

“Soit ils nous ont emmenés dans l’au-delà, soit ils nous ont bénis”, a écrit Filatyev.

Filatyev, 34 ans, sur une photo non datée. Il a servi deux fois dans l’armée russe et dit avoir honte de ce qui se passe en Ukraine. (Pavel Filatiev)

Perte de confiance dans le leadership russe

La Russie a pu s’emparer Kherson le 2 mars, un peu plus d’une semaine après le début de l’invasion, mais Filatyev a déclaré que les soldats russes luttaient contre l’épuisement, les températures glaciales et la faim.

Dans son journal, il a écrit que certains envisageaient d’entrer dans les maisons pour prendre des couvertures chaudes, mais dit qu’il n’a vu personne faire cela.

“Nous n’avons même pas besoin d’un ennemi”, a-t-il écrit. “Le commandement nous a mis dans des conditions telles que les sans-abri vivent mieux.”

Lorsque les soldats ont atteint le port de Kherson, il les a décrits agissant comme des “sauvages”, attaquant des bâtiments à la recherche de nourriture, d’eau et de tout ce qu’ils pouvaient prendre de valeur. Il a admis avoir volé un chapeau et partagé une bouteille de champagne trouvée par un autre soldat. Ils l’ont bu en regardant une chaîne d’information ukrainienne à la télévision.

Une vue du centre commercial Fabrika détruit dans la ville de Kherson le 20 juillet 2022, au milieu de l’action militaire russe en cours en Ukraine. (AFP/Getty Images)

Lorsque les reportages ont détaillé une attaque sur plusieurs fronts à travers l’Ukraine, Filatyev a déclaré qu’il se sentait quelque peu soulagé car tout serait bientôt terminé. Cependant, la campagne militaire de la Russie – qui s’est arrêtée au début lorsque les troupes n’ont pas réussi à capturer Kyiv et Kharkiv – a récemment connu des revers majeurs dans l’est de l’Ukraine.

Certains blogueurs militaires et même le dirigeant tchétchène nommé par le Kremlin, Ramzan Kadyrov, ont critiqué l’armée russe.

Sur l’un de ses comptes sur les réseaux sociaux, Kadyrov a déclaré samedi que si aucun changement de stratégie n’était apporté, il serait “obligé de parler avec la direction du ministère de la Défense et la direction de (la Russie)”.

La Ministère britannique de la Défense a déclaré la semaine dernière que l’Ukraine a repris une zone qui fait environ deux fois la taille du Grand Londres et a émis l’hypothèse que la “confiance déjà limitée des troupes déployées dans les hauts dirigeants militaires russes est susceptible de se détériorer davantage”.

Lors d’une conversation avec CBC News, Filatyev a déclaré que le moral était déjà bas avant même que les troupes ne se rendent en Ukraine. En mars, il affirme que certains soldats se tiraient dessus pour tenter d’obtenir une compensation et de “sortir de cet enfer”.

Il a dit que d’autres autres étaient partis et ne voulaient pas revenir.

Crimes de guerre

Interrogé sur les allégations selon lesquelles des soldats russes auraient commis des crimes de guerre, notamment des meurtres et des viols, Filatyev a déclaré qu’il n’avait rien vu personnellement.

Cependant, dans son journal, il a écrit sur un prisonnier de guerre ukrainien qui s’est fait couper le bout des doigts et les organes génitaux.

REGARDER | Comment les habitants de Mykolaïv, en Ukraine, survivent mois de bombardements :

Survivre à des mois de bombardements à Mykolaïv, en Ukraine Les bombardements fréquents ont chassé une grande partie de la population de Mykolaïv, en Ukraine, une ville située sur la côte sud du pays. Ceux qui restent survivent grâce à l’aide étrangère. Ils disent qu’ils ont peur, mais qu’ils ont bon espoir.

Il a déclaré à CBC News que la guerre quotidienne rend les gens “de plus en plus cruels”, mais c’est une réalité de tous les conflits.

Dans un tweet du 3 août, le bureau du procureur général d’Ukraine a déclaré qu’il enquêtait plus de 26 000 présumés crimes de guerre russes. Dans des rapports récents, Amnesty Internationalla Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et Human Rights Watch ont également exprimé des inquiétudes quant à la conduite des forces ukrainiennes – y compris des allégations selon lesquelles elles pourraient mettre en danger des civils.

La différence avec l’armée russe, a déclaré Filatyev, est que le gouvernement n’extirpe pas et ne punit pas les criminels.

“Je blâme le gouvernement et le commandement russes de n’avoir en aucune façon réprimé,” il a dit. “J’ai une énorme colère face à ces événements.”

Fuir la Russie

Filatyev a déclaré à CBC News qu’avant d’arriver en France, il avait fait escale en Tunisie et a décrit avoir été sorti de sa chambre d’hôtel et interrogé par les services de sécurité pendant des heures.

Une fois arrivé à Paris, il a déchiré sa carte d’identité militaire et son passeport russe dans une salle de bain, en signe de protestation. Cette vidéo a également été mise en ligne

Kamalia Mehtiyeva, une avocate basée à Paris représentant Filatyev, a déclaré que son cas était unique car il n’est pas un homme politique qui a dû fuir la Russie, mais un soldat qui commence une nouvelle vie avec peu de relations en France.

“Le prix (de la sécurité) est très élevé”, a-t-elle déclaré.

Kamalia Mehtiyeva, une avocate basée à Paris, représente Filatyev et l’aide à demander l’asile. Elle dit qu’une fois qu’il l’aura obtenu, ils verront s’il est éligible à une quelconque protection policière pendant son séjour en France. (Briar Stewart/CBC news)

Lorsque Filatyev s’est entretenu avec CBC sur une terrasse d’observation à Montparnasse, à Paris, sa blessure à l’œil le dérangeait toujours et il a dit qu’il se sentait étourdi.

Alors qu’il avait hâte de partager son histoire sur ce qu’il avait fait et vu en Ukraine, il semblait épuisé et las.

Même maintenant en France, il y a toujours un risque qu’il soit à la portée du Kremlin. Pourtant, il s’attend à ce que son journal soit publié et a déclaré qu’il voulait continuer à écrire.

“Je comprends que si quelqu’un a besoin que je meure, cela peut arriver n’importe où”, a-t-il déclaré.

“Je ne veux pas passer (la vie) comme esclave.”