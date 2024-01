Ce smartphone dans votre main change votre façon de marcher

Passez du temps sur n’importe quel trottoir bondé et vous verrez des têtes penchées et des yeux baissés. Une étude récente menée auprès d’étudiants universitaires a révélé qu’un quart des personnes traversant les intersections étaient collées à un appareil.

“Je ne pense pas que les gens se rendent compte à quel point ils sont distraits et à quel point leur conscience de la situation change lorsqu’ils marchent et utilisent un téléphone”, a déclaré Wayne Giang, professeur adjoint d’ingénierie à l’Université de Floride. a examiné le lien entre l’utilisation du téléphone et les blessures liées à la marche.

En effet, nos appareils peuvent provoquer ce que certains experts appellent une « cécité inattentionnelle ». Une étude a révélé que les participants étaient deux fois moins susceptibles de remarquer un clown sur un monocycle – une touche effrontée – en marchant et en parlant au téléphone.

Mais cet écran dans votre main ne fait pas que détourner votre attention. Cela change également votre humeur, votre démarche et votre posture – et entrave votre capacité à passer d’un point A à un point B sans rencontrer de problèmes.

Comment un téléphone interrompt votre foulée

Lorsque nous marchons et utilisons un téléphone en même temps, a déclaré Giang, nous ajustons par réflexe notre façon de bouger. Des séquences vidéo de piétons ont montré que les personnes au téléphone marchent environ 10 % plus lentement que leurs homologues non distraits.

“Vous constatez un certain nombre de changements dans la démarche qui reflètent un ralentissement”, a déclaré Patrick Crowley, chef de projet à l’Université technique du Danemark qui a étudié la biomécanique de la marche en utilisant un téléphone. “Les gens font des pas plus courts et passent plus de temps avec les deux pieds sur terre.”

Ces changements peuvent encombrer la circulation sur les trottoirs. Et si la marche représente une grande partie de votre activité physique quotidienne, se promener avec un téléphone peut avoir des répercussions sur votre forme physique, a déclaré Elroy Aguiar, professeur adjoint de sciences de l’exercice à l’Université d’Alabama.

Regarder un smartphone en marchant – au lieu de se tenir droit – peut également augmenter la quantité de charge, ou de force, exercée sur les muscles du cou et du haut du dos, ce qui peut contribuer aux symptômes du « cou texte ». Et des recherches publiées dans la revue Gait & Posture suggèrent que tout cela pourrait réduire l’équilibre et augmenter le risque de trébuchement ou de chute.

Comment cela affecte votre humeur

Lorsque les scientifiques souhaitent étudier le stress, ils demandent souvent aux individus d’effectuer plusieurs tâches à la fois. En effet, le multitâche est un moyen fiable de stresser les gens.

Il existe des preuves que marcher en utilisant un téléphone fonctionne également de cette façon, même si nous n’en sommes pas conscients pour le moment. Une expérience a révélé que plus les gens utilisaient un téléphone tout en marchant sur un tapis roulant, plus leurs niveaux de cortisol, l’hormone du stress, avaient tendance à augmenter.

Une étude de 2023 a examiné les effets psychologiques de marcher dans un parc extérieur tout en regardant ou non un téléphone. “En général, lorsque les gens se promènent, ils se sentent mieux après, et c’est ce que nous avons observé dans le groupe de marche sans téléphone”, a déclaré Elizabeth Broadbent, l’une des auteurs de l’étude et professeure de psychologie de la santé à l’Université. d’Auckland en Nouvelle-Zélande.

“Dans les groupes de marche téléphonique, ces effets ont été inversés”, a-t-elle ajouté. “Au lieu de se sentir plus positifs après avoir marché, les gens se sentaient moins positifs : moins excités, moins heureux, moins détendus.”

Elle et les co-auteurs de son étude ont attribué ces effets négatifs au manque de connexion de l’utilisateur du téléphone avec l’environnement. Il est désormais largement admis que passer du temps à marcher dans des espaces naturels est bon pour l’humeur et la santé mentale. « Il semble que pour bénéficier de ces avantages, il est important que votre attention se porte sur l’environnement plutôt que sur votre téléphone », a-t-elle déclaré.

Les dangers d’être distrait

La plupart d’entre nous comprennent que marcher et utiliser un téléphone peut être risqué. Certaines villes, comme Honolulu, ont même adopté des lois pour maîtriser les piétons distraits. Mais les recherches sur ces dangers ont révélé quelques surprises.

Le travail de Giang a examiné le lien entre la « marche distraite liée au téléphone » et les visites aux urgences. En utilisant des données gouvernementales couvrant les années 2011 à 2019, lui et ses collègues ont recensé près de 30 000 blessures causées par les téléphones. Même si bon nombre de ces accidents se sont produits dans la rue et sur les trottoirs, près du quart se sont produits à la maison. Trébucher sur quelque chose ou tomber dans les escaliers constitue un risque réel, a déclaré Giang.

L’âge était l’un des principaux facteurs de risque de blessures à la marche liées au téléphone, selon son étude. Les jeunes âgés de 11 à 20 ans présentaient la plus forte proportion de blessures, suivis par les adultes dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine – peut-être parce que les plus jeunes utilisent leur téléphone plus que les personnes plus âgées, a-t-il déclaré.

Alors, comment rester en sécurité ? Si vous souhaitez vérifier votre téléphone, Giang vous recommande de vous arrêter un instant, de préférence hors du chemin des autres piétons.

Si vous marchez et utilisez votre appareil en même temps, il vous conseille de vous abstenir de vous trouver à proximité d’escaliers, de passages pour piétons et de terrains encombrés ou irréguliers – autant de contextes où, selon ses recherches, les accidents sont plus susceptibles de se produire.

« Même les personnes alertes et conscientes se blessent en marchant », a-t-il ajouté. “Si vous êtes distrait par un téléphone, vous vous exposez définitivement à des risques.”