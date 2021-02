Ce site Web met les enfants turbulents et les voisins bruyants sur la carte

Enfants bruyants faisant du skate dans les rues. Des couples qui se disputent chez eux. Les gens se rassemblaient sur le trottoir, bavardant pendant de longues heures. Certaines personnes qualifieraient ces activités de pollution sonore. Un nouveau site Web au Japon a mis les auteurs sur une carte, suscitant un débat sur le ciblage de ceux qui perturbent la paix. Le site Web, DQN aujourd’hui, se décrit comme un guide participatif pour aider les chasseurs de maisons à éviter les quartiers habités par «des parents stupides qui laissent leurs enfants jouer sur les routes et les parkings». Il contient des cartes illustrant le dorozoku, ou «tribu de la route», un terme qui s’applique aux personnes de tous âges qui bloquent le passage ou font des ravages en public. Les résidents qui trouvent la pollution sonore insupportable ont trouvé un débouché sur le site Web, qui recueille des plaintes anonymes sur les voisins et épingle chaque grief sur une carte interactive, créant un enregistrement élaboré des sons et des images irritants du Japon. Les plaintes relatives au bruit ont augmenté dans la capitale, Tokyo, la police enregistrant une augmentation de 30% entre mars et avril de l’année dernière, lorsque le gouvernement a fermé les écoles et a conseillé aux résidents de travailler à distance à cause du coronavirus, ce qui a amené certains à devenir trop conscients du fait d’être confiné à la maison. des sons auxquels ils avaient prêté peu d’attention auparavant.

Dehors, même si certaines aires de jeux ont été bouclées pendant l’état d’urgence au Japon, la plupart des parcs sont restés ouverts – et bondés. Le créateur du site Web a initialement répondu aux questions envoyées par courrier électronique mercredi sur le site, mais a refusé de donner son nom complet. Il a déclaré que la carte était un indice moins que subtile pour les résidents – ils savent qui ils sont, même s’ils ne sont jamais nommés – et pour les représentants du gouvernement, auxquels il espérait qu’ils prêteraient attention. Le créateur, qui se décrit comme un développeur Web indépendant à Yokohama, au Japon, et utilise le pseudonyme Twitter @hotaniya, a par la suite cessé de répondre aux e-mails. Le site a démarré en 2016 et comptait initialement quelques centaines d’utilisateurs. Depuis lors, il a connu une croissance exponentielle car il a suscité des débats, en particulier sur ce que les experts disent semble être celui de la société. intolérance croissante pour les sons des enfants qui jouent. Alors que de nombreux médias sociaux ont loué le site Web pour faire la lumière sur le problème du bruit, certains parents trouvent son approche troublante et craignent un fossé croissant entre les familles avec enfants et les voisins qui ne peuvent pas les supporter. Parmi les 6000 plaintes de grande envergure, qui couvrent des sujets tels que les violations de stationnement, les jurons excessifs ou les chats errants qui égratignent les pneus des voitures, il y a de nombreuses entrées qui distinguent les zones fréquentées par des enfants non surveillés.

Saori Hiramoto, 35 ans, un activiste qui a réussi à faire pression sur le gouvernement métropolitain de Tokyo pour autoriser les poussettes dans les trains bondés en 2019, a déclaré que la carte montrait une rupture de la communication et la fracture d’une société qui était autrefois interdépendante.

«Je pense vraiment que c’est tellement difficile d’élever des enfants», a-t-elle dit. «Les gens disent que les parents devraient être responsables de la garde des enfants, mais c’est très difficile, surtout pour les parents seuls. Nous avons atteint nos limites. «Je pense que la société ou la communauté devrait surveiller et élever les enfants en tant que membres de la société», a-t-elle ajouté. Akihiko Watanabe, professeur à la faculté d’éducation de l’Université de Shiga, près de Kyoto, a déclaré mercredi dans une interview que la carte avait le potentiel de nuire aux enfants et aux adolescents en exposant les endroits où ils traînent, sans surveillance. Mais certains parents sont sur la défensive face aux plaintes concernant leurs enfants, ce qui rend difficile pour d’autres de les approcher avec inquiétude, a-t-il déclaré. «Dans le passé, les parents s’excusaient et disciplinaient leurs enfants», a-t-il déclaré. «Mais maintenant, les parents deviennent hostiles aux personnes qui grondent. Au moins 1 500 nouveaux utilisateurs se sont inscrits pour utiliser la carte entre mars et avril de l’année dernière, alors que la police de Tokyo enregistrait l’augmentation des plaintes liées au bruit. Une plainte se lit comme suit: Les rassemblements «sont terriblement bavards et bruyants. J’ai regardé longtemps mais ils ne se sont pas arrêtés. Les enfants sont également laissés sans surveillance et font des bruits étranges.