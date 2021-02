Ce site Web est ma meilleure amie pandémique

JustWatch n’est pas parfait et ne guérit pas le coronavirus. Mais ça (surtout) résout un petit désagrément de la vie à la maison .

Quand j’ai lu récemment sur une série humoristique britannique vieille de dix ans, « Miranda », JustWatch m’a montré qu’il diffusait gratuitement sur la chaîne Roku. Il a identifié quels épisodes d’un amusant spectacle britannique de construction de maisons , «Grand Designs», sont sur Netflix et qui manquent. Je n’aurais pas découvert cela autrement. Même Google ne recrache pas ces informations.

JustWatch n’est pas particulièrement sophistiqué, mais il me dit où je peux regarder une émission ou un film particulier que je recherche en ligne. Cela ne semble pas grave, mais ça l’est.

J’ai deux compagnons essentiels de la pandémie: le fromage et un site Web appelé JustWatch.

Apple vante son application vidéo en ligne appelée TV en tant que plaque tournante pour que les gens regardent n’importe quoi sur leurs services de streaming. Non. Apple ne catalogue pas les options de Netflix, par exemple. Vous rencontrerez lacunes similaires ou confusion à la recherche de trucs sur des gadgets de streaming comme Fire TV d’Amazon. Cela ne fonctionne tout simplement pas.

Croyé a déclaré que JustWatch permettait «aux gens de naviguer plus facilement dans la jungle du contenu et des services de streaming».

David Croyé, directeur général de la société, m’a dit que les ordinateurs JustWatch sondaient constamment sous le capot de plus de 1000 services de streaming vidéo et de catalogues de téléchargement numérique d’entreprises comme Apple et Amazon. Il existe des dizaines de milliers d’options de divertissement qui changent et varient constamment selon les pays.

Surtout, je veux me délecter de ce qui fonctionne avec JustWatch.

Le site Web existe parce que le divertissement en streaming est glorieux – et un désordre indiscipliné. Les entreprises se soucient plus de leurs résultats que de leurs clients, de sorte que les services de streaming dispersent le divertissement comme des confettis, il est souvent impossible de comprendre comment ils fonctionnent ensemble.

Le récent article de mon collègue Erin Griffith sur les personnes qui louent leur maison sur Airbnb m’a fait me demander à nouveau s’il y avait quelque chose de fondamentalement cassé avec de nombreux services numériques que nous utilisons.

D’autres entreprises comme Roku ont commencé par promettre d’être des assistants de streaming neutres et ne sont pas restées ainsi. JustWatch pourrait avoir ce problème.

Il ne vous dira pas ce qui est à la télévision ce soir et il fait des erreurs. Margaret Lyons, ma collègue qui écrit le bulletin Watching, utilise JustWatch «constamment», dit-elle, mais trouve parfois que les émissions sont des endroits disponibles où elles ne le sont pas. (Margaret utilise également Flixable , une base de données consultable pour plusieurs services de streaming.)

Erin s’est entretenue avec des propriétaires qui estiment que les remboursements d’Airbnb liés à la pandémie aux locataires nuisent à leurs moyens de subsistance. Cela a fait réaliser à certains d’entre eux le peu de pouvoir dont ils disposaient.

Il peut être difficile de ressentir de la sympathie pour les personnes qui possèdent de belles maisons et les louent sur Airbnb. Mais les rapports d’Erin ont souligné une faille sous-jacente avec pratiquement tous les entremetteurs numériques comme Airbnb qui connectent les vendeurs et les acheteurs consentants: les gens finissent par détester leurs tripes.

Expedia associe des hôtels à des personnes souhaitant une chambre. Les hôtels détestent ça. DoorDash connecte les restaurants aux personnes qui veulent un repas à la maison. Les restaurants détestent ça, et les coursiers le font parfois aussi. De nombreux marchands qui vendent sur Amazon ont le sentiment d’avoir le bout court du bâton. Certains fabricants d’applications estiment avoir obtenu une offre brute d’Apple.

Ce qu’Erin a entendu des hôtes Airbnb correspond à ce schéma. La partie qui propose quelque chose à vendre pense souvent que l’intermédiaire les fait payer trop cher, établit des règles injustes ou devient plus puissant à ses dépens. C’est tout de même la même saveur de grief.

Et comme certains restaurants, hôtels et créateurs d’applications, des hôtes Airbnb mécontents ont dit à Erin qu’ils voulaient que les clients viennent directement à eux et évitent le très puissant entremetteur.

Je ne sais pas s’il est possible de sevrer les gens de ces intermédiaires. Trouver un tas de restaurants, de lieux de séjour ou de marchands dans une seule application est pratique. Et les plaintes pourraient être injustifiées. Airbnb, la boutique d’applications iPhone et DoorDash attirent un grand nombre de clients qui ne seraient pas là autrement.

Mais étant donné la fréquence à laquelle au moins une partie dans ces transactions de mise en relation éprouve un ressentiment envers l’arrangement, je me demande si tout cela est durable.