Ce singe dans Raebareli d’UP adore avaler de la bière et nous en avons la preuve

Les médias sociaux abritent d’innombrables vidéos qui montrent des animaux imitant les humains. Ils ne sont pas seulement amusants mais aussi uniques en leur genre. Et maintenant, une vidéo d’un singe, connu pour arracher régulièrement des canettes de bière aux gens du magasin d’alcools, devient virale. Dans le court clip, le singe est vu en train de boire de la bière.

Up ke रायबरेली दारू पीता है यह बंदर, वायरल वीडियो देख हैरान हुए लोग… Plus d’informations

Plus d’informations

Plus d’informations pic.twitter.com/Jro1666vD0 — आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) 31 octobre 2022

La vidéo a été publiée sur Twitter avec la légende : « Les gens ont été surpris de voir la vidéo virale d’un singe qui boit de l’alcool. C’est du quartier Raebareli de l’UP. Le singe arrache de force des bouteilles d’alcool aux gens et si la bouteille est vide, le singe crée un chahut au magasin d’alcools.

La légende révèle que le clip provient du district de Raebareli dans l’Uttar Pradesh, et la vidéo montre deux exemples différents d’un singe dégustant de la bière en bouteille et en canette. Les gens se sont rassemblés et ont enregistré le singe alors qu’il savourait sa boisson.

MEILLEURES VIDÉOS SHOWHA

Publiée le 31 octobre, la vidéo est devenue virale avec plus de 50,5k vues et plus de 1 400 likes.

Réagissant à la vidéo, les gens ont ri et exprimé leur point de vue dans les commentaires.

Ha ha… ils boivent et s’enivrent aussi… nous l’avons vu avec un singe de compagnie à Shankargadh, UP😂😂 – SUSHIL KULKARNI (@sushil_bgk) 1 novembre 2022

Un utilisateur a écrit: “Ha ha… ils boivent et deviennent ivres aussi… nous l’avons vu avec un singe de compagnie à Shankargadh, UP.”

बियर पीने के लिए बोतल में छोड़ दी गई, फिर वीडियो शूट कर लिया गया। – Devendra Pratap Singh Kushwaha (@DpsKushwaha5) 31 octobre 2022

D’autres ont exprimé que la vidéo pourrait être mise en scène et tweetée, “La bière a été laissée dans la bouteille, la vidéo a ensuite été tournée.”

सर्वजनीक जगह पर शराब पीने तथा हंगामा करने के आरोप में इन्हे तुरंत जेल में डाल देना चाहिए ।। – AMIT PANDEY (@ amitpandey423) 1 novembre 2022

Un troisième utilisateur a exprimé sa colère face à la vidéo et a écrit : “Ils devraient être mis en prison immédiatement pour avoir bu de l’alcool et créé un chahut dans un lieu public.”

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici