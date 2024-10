Ce simple changement à votre alimentation pourrait améliorer considérablement l’apport nutritionnel et la santé

Une consommation accrue de haricots et de légumineuses améliore la qualité de l’alimentation et l’apport en nutriments, offrant ainsi des avantages substantiels pour la santé et réduisant les risques de maladies graves.

Selon une nouvelle étude présentée lors de la conférence et exposition sur l’alimentation et la nutrition (FNCE) 2024 de l’Académie de nutrition et de diététique (l’Académie), la consommation accrue de haricots et de légumineuses est associée à une amélioration des apports en nutriments et à une meilleure qualité de l’alimentation chez les adultes américains. .

Impact nutritionnel d’une consommation accrue de haricots

Dans l’étude, les chercheurs ont évalué l’effet d’une consommation accrue de haricots et de légumineuses, dans le cadre du régime alimentaire typique des États-Unis, sur le déficit d’apport en nutriments et sur la qualité de l’alimentation. Selon les résultats, les régimes alimentaires riches en haricots et en légumineuses sont associés à des scores de qualité alimentaire significativement plus élevés et à un apport plus important en nutriments déficitaires, y compris en nutriments préoccupants pour la santé publique.

Les légumineuses sont les graines comestibles des plantes de la famille des légumineuses. Ils poussent dans des gousses et se présentent sous différentes formes, tailles et couleurs et comprennent les haricots, les pois, les pois chiches et les lentilles. Pour cette étude, des haricots rouges en conserve et séchés, des haricots noirs, des pois chiches et des haricots pinto (haricots) ont été inclus dans le composite.

Avantages des haricots sur l’apport nutritionnel

À l’aide des données de l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition, 2001-2018, les analyses ont modélisé l’ajout d’une et deux portions de haricots (comme indiqué ci-dessus) chez les adultes. Les résultats montrent qu’une consommation accrue de haricots est associée à une augmentation significative de plusieurs nutriments déficitaires, notamment les fibres alimentaires, le potassium, le magnésium, le fer, le folate et la choline.

Améliorer la qualité de l’alimentation avec les haricots

La recherche a également révélé que l’ajout de 1 et 2 portions de haricots par jour au régime alimentaire typique des États-Unis augmentait considérablement la qualité globale de l’alimentation, comme l’évalue le Healthy Eating Index-2015 (HEI-2015) de l’USDA. Les scores totaux HEI-2015 étaient 15 % plus élevés avec une portion supplémentaire de haricots et 19 % plus élevés avec 2 portions de haricots, par rapport au modèle alimentaire typique des États-Unis.

Avantages pour la santé étendus et recommandations

Chez les adultes plus jeunes et plus âgés, cette évaluation a montré que les haricots contribuaient à une augmentation substantielle de l’apport quotidien en fibres alimentaires.iv Ceci est essentiel puisque moins de 1 adulte américain sur 10 respecte les recommandations en matière de fibres pour maintenir une santé digestive optimale et prévenir les maladies chroniques, notamment maladie cardiovasculairele diabète, l’obésité et certains cancers.[1] De plus, la majorité des adultes américains ne satisfont pas aux recommandations en matière de potassium.[2] Selon l’American Heart Association,[3,4] « Les aliments contenant du potassium peuvent aider à contrôler la tension artérielle en atténuant les effets du sodium et plus vous consommez de potassium, plus vous éliminez de sodium par le corps. »

Conclusion et implications de la consommation de haricots

« Cette recherche montre clairement que manger des haricots et des légumineuses est une bonne chose, mais que manger plus est mieux », déclare l’auteur de l’étude Yanni Papanikolaou, de Nutritional Strategies Inc. « Les haricots et les légumineuses sont d’excellentes sources de fibres, d’acide folique et de potassium et d’excellentes sources de protéines végétales. qui fournit également du fer et du zinc comme les autres aliments protéinés.

Les haricots et les légumineuses restent sous-consommés aux États-Unis, avec plus de 80 % de la population en dessous des recommandations.[5] Les données de consommation montrent que les haricots, les pois et les légumineuses sont consommés en quantités relativement faibles, en moyenne 0,1 tasse/jour.[6] Des recherches récentes publiées en avril et juin 2024 montrent que les habitudes alimentaires riches en haricots rouges en conserve et séchés, en haricots noirs, en haricots pinto et/ou en pois chiches sont associées à des scores de qualité alimentaire significativement plus élevés.[7,8] Les scores de qualité alimentaire les plus élevés sont associés à une diminution de 24 % du risque de maladie cardiovasculaire, de 31 % du risque de maladie coronarienne, de 20 % du risque d’accident vasculaire cérébral, de 23 % du risque de diabète et de 6 % du risque de cancer.[9]

« Cette recherche soutient le nombre croissant de preuves selon lesquelles la consommation de haricots et de légumineuses peut avoir de nombreux avantages en termes de nutriments et de santé publique », a déclaré Tim McGreevy, PDG de USA Pulses. « En fait, les légumineuses sont si nutritives qu’elles ont récemment été répertoriées sur DietaryGuidelines.gov comme parmi les sources les plus élevées de potassium, de fer et de fibres, trois nutriments préoccupants, dans les dernières ressources professionnelles de la santé. »

Remarques

