Ce siège de vélo pour enfant à 70 $ devrait figurer sur la liste de souhaits de tous les cyclistes

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Je suis un passionné de vélo qui vient de déménager dans une ville adaptée aux vélos. Je suis également maman d’un enfant en bas âge, ce qui signifie que je dois soit limiter mes déplacements à vélo à l’heure de la sieste, soit trouver un moyen d’amener l’enfant avec moi.

Il y a tellement de styles différents de sièges de vélo pour enfants sur le marché, mais aucun d’entre eux ne me convenait, car je suis l’une des personnes les moins sportives à se dire passionnée de vélo. Mon équilibre n’est… pas génial. Je me méfiais des sièges de vélo montés à l’arrière, car ils semblaient perturber vraiment votre centre de gravité. Je suis encore moins intéressé par les remorques à vélo – parlons d’encombrement. Puis j’ai découvert le .

Depuis l’achat de l’UrRider, mon fils de 2 ans et moi avons fait du vélo ensemble presque tous les jours. Nous faisons du vélo dans tous les endroits qui sont juste un peu trop loin pour une promenade en poussette, mais trop proches pour justifier le démarrage de la voiture. Parfois, nous nous contentons de faire le tour du quartier et d’admirer ensemble les fleurs et les canards. Bref, j’ai fait de ma vie une publicité pour la selle de vélo UrRider.

Pourquoi c’est un super cadeau : Certes, ce n’est pas une excellente idée de cadeau à moins que votre destinataire n’ait des enfants qu’ils veulent transporter à vélo. Et même dans ce cas, les autres options de siège de vélo pour enfant présentent des avantages certains (par exemple, si leur enfant n’est pas assez vieux pour rester en place). Mais j’aime l’UrRider pour quelques raisons spécifiques.

D’une part, un siège à montage avant est simple et facile à utiliser, même si vous n’êtes pas le plus intrépide des cyclistes. Il n’y a pas de sangles ou de boucles ; vous venez de mettre votre enfant sur le siège et de pédaler. Il est également très simple à mettre et à enlever, ce qui permet de basculer facilement entre les balades en tandem et en solo.

Deuxièmement, contrairement à certains modèles concurrents, l’UrRider est livré avec un guidon et des repose-pieds. Je ne fais confiance à aucun bambin (certainement pas le mien) pour garder ses pieds loin de la roue avant ou ses mains loin des changements de vitesse autrement. L’UrRider bat également la concurrence en compatibilité avec mon vélo. Je garde mon siège presque aussi bas que possible, et ce siège enfant convient toujours.

Et enfin, c’est le cadeau qui continue de donner, au moins jusqu’à ce que l’enfant en question atteigne 60 livres. Ainsi, même si la personne pour qui vous achetez a déjà un siège arrière, elle peut passer à l’UrRider et continuer à rouler jusqu’à ce que son enfant atteigne la limite de poids ou refuse d’être vu, selon la première éventualité.

Ce que vous paierez : La meilleure partie du siège UrRider est son prix. Il est disponible dans quelques options de couleurs et de conception différentes, dont le prix varie à . Il sera rentabilisé en économies de gaz seul.

Plus de recommandations de vélos

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.