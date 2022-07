Ce sérum du Saint Graal est un économiseur de peau pour les personnes souffrant d’acné – Hollywood Life

Crédit d’image : Jacob Lund/Adobe

Même après la disparition de l’acné, les cicatrices sont toujours visibles. Tous les appareils photo ne peuvent pas les capter, mais vous savez où se trouvent chaque tache et chaque tache sur votre visage – et nous vous entendons. Cette essence à base d’escargot apaise et rajeunit votre peau pour vous donner un éclat dont vous n’aurez jamais à vous soucier.

Emilie Ratajowski trouvé ça essence réparatrice de la peau particulièrement utile pour lutter contre sa peau de début de quarantaine, ce qui expliquerait pourquoi elle avait l’air tellement mieux que le reste d’entre nous en 2020. soins de la peau essentiels hydratera et soignera votre peau en profondeur pour moins de 20 $.

Aucun escargot n’a jamais été aussi rapide

Cette sérum réparateur de peau empêche votre peau d’avoir l’air terne et lui donne un éclat naturel et lumineux sans laisser de résidus désagréables. Il apaise, hydrate et rajeunit la peau sèche pour améliorer la vitalité. Le sérum répare les taches brunes, les cicatrices d’acné, l’acné kystique, les rougeurs, les irritations et les pores visibles pour une peau élégante et d’apparence saine.

Cette essence est composée à 96,3 % de mucine d’escargot, alias « bave d’escargot ». Ne vous laissez pas effrayer, car la mucine est naturellement nutritive et hydrate votre peau en profondeur. D’autres traitements de réparation de la peau stimulent excessivement vos pores tout en essence de mucine d’escargot est peu stimulant, vous n’avez donc jamais à vous soucier d’endommager votre peau.

Une Acheteur Amazon appelé ce sérum pour la peau “incroyable” et “incroyable”. Ils ont dit, “Cela fait des merveilles… Je ne l’utilise que depuis deux semaines… les cicatrices d’acné s’estompent et vous ne pouvez pas voir mes pores.” Plus important encore, COSRX confirme que leur mucine d’escargot est obtenue de manière sûre et éthique à partir de l’environnement préféré des escargots. Un escargot heureux doit signifier une peau heureuse, n’est-ce pas ?

Cette sérum profondément hydratant rajeunit votre peau en utilisant des ingrédients 100% naturels qui ne persistent pas après utilisation. Un peu moins de 20 $ sur Amazone, cette peau lumineuse et parfaite de vos rêves n’a jamais été aussi abordable. Réparez les cicatrices, hydratez la peau sèche et gardez une longueur d’avance sur votre prochaine épidémie d’acné avec Emily Ratajowski soins de la peau essentiels.